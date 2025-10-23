US-Fernsehen

«Married to Medicine» kehrt am 30. November zurück

Neue Staffel bei Bravo bei Bravo verspricht in doppelter Dosis Drama und Zickenkrieg.

Bravo bringt die Erfolgsserie «Married to Medicine» zurück  und diesmal wird es gleich doppelt intensiv. Die neue Staffel startet am Sonntag, den 30. November 2025 um 21 Uhr auf Bravo, die Episoden sind am Folgetag auf Peacock verfügbar. Mit dabei sind wieder Dr. Jackie Walters, Dr. Simone Whitmore, Dr. Contessa Metcalfe, Toya Bush Harris, Quad Webb und Dr. Mimi Sanders, während Dr. Heavenly Kimes als Freundin der Gruppe zurückkehrt  mit politischen Ambitionen im Gepäck. Produziert von FremantleMedia North America.

Neu im Cast sind Angel Love Davis, eine erfahrene Krankenschwester mit über 15 Jahren Berufspraxis, sowie Brandi Milton, eine ästhetisch spezialisierte Familien-Nurse-Practitioner aus Buckhead. Zusammen mit den altbekannten Ärztinnen und Ehefrauen sorgt das für neue Allianzen, alte Konflikte und jede Menge emotionale Ausbrüche.

Thematisch bleibt es gewohnt explosiv: Dr. Jackie managt ihre expanding Businesses und begleitet Miss Quad bei ihrer IVF-Reise, während Dr. Simone versucht, ihre Freundschaften zu reparieren  mit gemischtem Erfolg. Toya kämpft mit dem neuen Familienleben im Forever Home 2.0, Dr. Contessa baut ihr medizinisches Imperium aus, und Dr. Heavenly muss sich nicht nur mit ihrer Kandidatur, sondern auch mit einem aufgedeckten Familiendrama auseinandersetzen.



