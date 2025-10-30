Wirtschaft

FOX macht 1,065 Milliarden Gewinn

von

Das Unternehmen aus New York verbuchte mit seinen Sendern weiterhin tolle Werte.

Die Fox Corporation verbuchte in den Monaten Juli, August und September einen Umsatz von 3,738 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum wurden 3,564 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Obwohl die Werbeeinnahmen vieler Sender rückläufig sind, wuchs dieser Geschäftsbereich bei Fox von 1,329 auf 1,412 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen kletterte von 1,48 auf 1,065 Milliarden US-Dollar. Das Nettoeinkommen sank allerdings von 832 auf 609 Millionen US-Dollar.

Das Kabelfernsehen sorgte für einen Umsatz von 1,662 Milliarden US-Dollar. Im 3. Quartal 2024 wurden 1,597 Milliarden US-Dollar verbucht, der Gewinn vor Steuern stieg von 748 auf 800 Millionen US-Dollar. Der Werbeumsatz kletterte von 321 auf 345 Millionen, der Content-Umsatz wuchs von 214 auf 227 Millionen US-Dollar. Die Distributions-Einnahmen verbesserten sich von 1,062 auf 1,090 Milliarden US-Dollar.

Der Fernsehbereich sorgte für einen Umsatz von 2,05 Milliarden US-Dollar. Auch der Gewinn in diesem Segment lag mit 399 Millionen US-Dollar im Plus, denn ein Jahr zuvor wurden 372 Millionen US-Dollar umgesetzt. Auf der Einnahmenseite stieg die Werbung von 1,008 auf 1,067 Milliarden US-Dollar, die Distribution verbesserte sich von 806 auf 821 Millionen US-Dollar. Die Content-Verkäufe erwirtschafteten 162 Millionen US-Dollar, in den Monaten des Vorjahres kam die TV-Sparte auf 139 Millionen US-Dollar.

