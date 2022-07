74. Primetime Emmy Awards: Die Nominierungen

Hintergrund

«Succession» dominierte einmal mehr die Nominierungsliste der Emmy-Awards. Und «Squid Game» sorgte wieder einmal für ein Novum. Bei den Nebendarstellern dominieren Serien wie «The White Lotus», «Ted Lasso» und «Dopesick».

Am Dienstagnachmittag deutscher Zeit haben J.B. Smoove und Melissa Fumero die Normierungen für die 74. Verleihung der Emmy-Awards veröffentlicht, die am 12. September überreicht werden sollen. Hierzulande wird Warner TV Serie die Gala in der Nacht auf Dienstag, 13. September, ab 1:00 Uhr ausstrahlen. Eine Wiederholung ist für 22:30 Uhr am Dienstagabend sowie am Samstag, 17.September, um 18:10 Uhr geplant.Gemeinsam mit Frank Scherma, Präsident und CEO der Television Academy, ließen das Schauspiel-Duo aber große Überraschungen vermissen. Bemerkenswert bei der Bekanntgabe war vor allem, das als erste fremdsprachige Reihe in der Kategorie „Beste Drama-Serie“ nominiert wurde. Damit gelang dem südkoreanischen Netflix-Hit dasselbe Kunststück wie zuvor bei den SAG Awards und bei den Golden Globes. Als weitere Serien in dieser Kategorie sindundsowienominiert. Letztere Serie fand trotz des überragenden Erfolges keine weitere Erwähnung in den großen Kategorien. In der Kategorie „Beste Miniserie“ dominiert der Streamingdienst Hulu mit drei von fünf Nominierungen. Nebenund, die allesamt hierzulande bei Disney+ verfügbar sind, können sich auch Netflix‘und HBOsHoffnung auf eine Auszeichnung machen.Das Feld dominiert derweil die Drama-Serie, die insgesamt 25 Nominierungen erhielt, gefolgt von dem Comedy-Format, das sich wieüber 20 Nominierungen freuen darf. „Das Fernsehen sorgt weiterhin dafür, dass die Welt unterhalten, informiert und verbunden bleibt. Mit einer Produktion auf einem historischen Höchststand hat die Academy in dieser Saison eine Rekordzahl an Emmy-Einreichungen erhalten“, sagte Scherma. „Während wir uns auf die größte Nacht der Unterhaltungsindustrie vorbereiten, freuen wir uns sehr, die Innovatoren, Schöpfer, Darsteller und Geschichtenerzähler zu ehren, die dieses Platinzeitalter des Fernsehens vorantreiben.“Erstmals in der Geschichte der Television Academy wurden die diesjährigen Emmy-Nominierungen bekannt gegeben, ohne zu erwähnen, welche Sender und Streamingdienste die Liste mit den meisten Nominierungen anführen. Eine weitere der wenigen Regeländerungen sah vor, dass die Produzenten selbst entscheiden dürfen, für welche Kategorie – ob Drama oder Comedy – das eingereichte Projekt an den Start gehen soll. Zuvor unterschied die Academy anhand der Episodenlänge. Die Television Academy entschied auch, dass jeder Film, der im Wettbewerb der Academy of Motion Picture Arts and Sciences antritt, als Kinofilm betrachtet wird und daher nicht für den Emmy-Wettbewerb zugelassen wird.(Alle weiteren Nominierungen finden Sie hier [PDF der TV-Akademie])- «Better Call Saul» (AMC)- «Euphoria» (HBO)- «Ozark» (Netflix)- «Severance» (AppleTV+)- «Squid Game» (Netflix)- «Stranger Things» (Netflix)- «Succession» (HBO)- «Yellowjackets» (Showtime)- «Abbott Elementary» (ABC)- «Barry» (HBO)- «Curb Your Enthusiasm» (HBO)- «Hacks» (HBO Max)- «The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon)- «Only Murders in the Building» (Hulu)- «Ted Lasso» (Apple TV+)- «What We Do in the Shadows» (FX)- «Dopesick» (Hulu)- «The Dropout» (Hulu)- «Inventing Anna» (Netflix)- «Pam and Tommy» (Hulu)- «The White Lotus» (HBO)- Jason Bate man für «Ozark» (Netflix)- Brian Cox für «Succession» (HBO)- Lee Jung-jae für «Squid Game» (Netflix)- Bob Odenkirk für «Better Call Saul» (AMC)- Adam Scott für «Severance» (Apple TV+)- Jeremy Strom für «Succession» (HBO)- Jodie Comer für «Killing Eve» (BBC America)- Laura Linney für «Ozark» (Netflix)- Melanie Lynskey für «Yellowjackets» (Showtime)- Reese Witherspoon für «The Morning Show» (AppleTV+)- Sandra Oh für «Killing Eve» (BBC America)- Zendaya für «Euphoria» (HBO)- Donald Glover für «Atlanta» (FX)- Bill Hader für «Barry» (HBO)- Nicholas Hoult für «The Great» (Hulu)- Steve Martin für «Only Murders in the Building» (Hulu)- Martin Short für «Only Murders in the Building» (Hulu)- Jason Sudeikis für «Ted Lasso» (HBO)- Rachel Brosnahan für «The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon)- Quinta Brunson für «Abbott Elementary» (ABC)- Kalex Cuoco für «Flight Attendant» (HBO Max)- Elle Fanning für «The Great» (Hulu)- Issa Rae für «Insecure» (HBO)- Jean Smart für «Hacks» (HBO Max)- Colin Firth für «The Staircase» (HBO Max)- Andrea Garfield für «The Under the Banner of Heaven» (FX)- Oscar Isaac für «Scenes From a Marriage» (HBO)- Michael Keaton für «Dopesick» (Hulu)- Himesh Patel für «Station Eleven» (HBO Max)- Sebastian Stan für «Pam and Tommy» (Hulu)- Toni Collette für «The Staircase» (HBO Max)- Julia Garner für «Inventing Anna» (Netflix)- Lily James für «»Pam and Tommy (Hulu)- Sarah Paulson für «Impreachment: American Crime Story» (FX)- Margaret Qualley für «Maid» (Netflix)- Amanda Seyfried für «The Dropout» (Hulu)- Nicholas Braun für «Succession» (HBO)- Billy Crudup für «The Morning Show» (AppleTV+)- Park Hae-soo für «Squid Game» (Netflix)- Matthew Macfadyen für «Succession» (HBO)- John Turturro für «Severance» (AppleTV+)- Christopher Walken für «Severance» (AppleTV+)- Oh Yeong-su für «Squid Game» (Netflix)- Kieran Culkin für «Succession» (HBO)- Patricia Arquette für «Severance» (AppleTV+)- Julia Garner für «Ozark» (Netflix)- Jung Ho-yean für «Squid Game» (Netflix)- Christina Ricci für «Yellowjackets» (Showtime)- Rhea Seehon für «Better Call Saul» (AMC)- J. Smith Cameron für «Succession» (HBO)- Sarah Snook für «Succession» (HBO)- Sydney Sweeney für «Euphoria» (HBO Max)- Anthony Carrigan für «Barry» (HBO)- Brett Goldstein für «Ted Lasso» (AppleTV+)- Toheed Jimoh für «Ted Lasso» (AppleTV+)- Nick Mohammes für «Ted Lasso» (AppleTV+)- Tony Shalhoub für «The Marvelous Mrs Maisel» (Amazon)- Tyler James Williams für «Abbott Elementary» (ABC)- Henry Winkler für «Barry» (HBO)- Bowen Yang für «Saturday Night Live» (NBC)- Alex Borstein für «The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon)- Hannah Einbinder für «Hacks» (HBO Max)- Kate McKinnon für «Saturday Night Live» (NBC)- Sarah Niles für «Ted Lasso» (AppleTV+)- Sherly Lee Ralph für «Abbott Elementary» (ABC)- Juno Temple für «Ted Lasso» (AppleTV+)- Hannah Waddingham für «Ted Lasso» (AppleTV+)- Janelle James für «Abbott Elementary» (ABC)- Murrat Bartlett für «The White Lotus» (HBO)- Jake Lacy für «The White Lotus» (HBO)- Will Poulter für «Dopesick» (Hulu)- Seth Rogen für «Pam and Tommy» (Hulu)- Peter Sarsgaard für «Dopesick» (Hulu)- Michael Stuhlbarg für «Dopesick» (Hulu)- Steve Zahn für «The White Lotus» (HBO)- Connie Britton für «The White Lotus» (HBO)- Jennifer Collidge für «The White Lotus» (HBO)- Alexandra Daddario für «The White Lotus» (HBO)- Kaitlyn Dever für «Dopesick» (Hulu)- Natasha Rothwell für «The White Lotus» (HBO)- Sdyney Sweeney für «The White Lotus» (HBO)- Mare Winningham für «Dopesick» (Hulu)- «The Amazing Race» (CBS)- «Lizzo’s Watch Out for the Big Grrls» (Amazon)- «Nailed It» (Netflix)- «RuPaul’s Drag Race» (VH!)- «Top Chef» (Bravo)- «The Voice» (NBC)- «A Black Lady Sketch Show» (HBO)- «Saturday Night Live» (NBC)- «The Daily Show» (Comedy Central)- «Jimmy Kimmel Live» (ABC)- «Last Week Tonight» (HBO)- «Late Night» (NBC)- «The Late Show» (CBS)- «Chip n Dale: Rescue Rangers» (Disney+)- «Ray Donovan: The Movie» (Showtime)- «Reno 9111 The Hung for QAnon» (Paramount+)- «The Survivor» (HBO Max)- «Zoey’s Extraordinary Christmas» (Roku)- «Loki» (Disney+)- «Only Murders in the Building» (Hulu)- «Severance» (AppleTV+)- «Squid Game» (Netflix)- «The White Lotus» (HBO)- «Candy» (Hulu)- «Cowboy Bebop» (Netflix)- «Foundation» (AppleTV+)- «Lisey’s Story» (AppleTV+)- «Only Murders in the Building» (Hulu)- «Pachinko» (AppleTV+)- «Severance» (AppleTV+)- «Arcane» (Netflix)- «Bob’s Burgers» (FOX)- «Rick and Morty» (Adult Swim)- «The Simpsons» (FOX)- «What If» (Disney+)