Quotencheck

Die Sendung mit Maybrit Illner war in den vergangenen elf Monaten wieder ein großer Erfolg.

Die gesellschaftspolitische Talkshowmachte sich seit der Corona-Pandemie einen Namen. In Berlin wurde trotz Pandemie weiter getalkt und neben «Markus Lanz» wurde die Sendung von Illner ein Aushängeschild der wöchentlichen Corona-Diskussionen. Die neue Staffel begann am Donnerstag, den 19. August 2021, mit einem Special. Illner kehrte eine Woche früher aus der Sommerpause zurück und erntete im Hochsommer 2,58 Millionen Zuschauer und 14,2 Prozent Marktanteil. Mit 0,34 Millionen jungen Menschen fuhr man 7,4 Prozent Marktanteil ein.Die zweite Ausgabe, die erst um 22.35 Uhr startete, wollten nur noch 2,36 Millionen Zuschauer sehen – allerdings stieg der Marktanteil auf 15,4 Prozent. Suboptimal lief es allerdings dann am 2. September als nur noch 2,02 Millionen Zuschauer dabei waren. Eine Woche später wurden 2,79 Millionen Zuschauer verbucht, der Marktanteil kletterte auf 16,4 Prozent. Bei den jungen Menschen waren acht Prozent möglich.«maybrit illner» war am Sonntag, den 26. September, nach der Bundestagswahl zu sehen. Um 22.30 Uhr waren 2,49 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei 15,0 Prozent. Besonders gut lief es bei den 14- bis 49-Jährien denn hier wurden 0,64 Millionen Zuschauer verbucht, sodass man auf 12,3 Prozent Marktanteil kam. Als die Pandemie wieder richtig Fahrt aufnahm, erreichte die Talkshow gleich drei Mal in Folge drei Millionen Zuschauer oder mehr. Selbst in den übrigen Wochen vom Oktober und November kratzte man an der Drei-Millionen-Marke.Richtig erfolgreich lief «maybrit illner» auch an den übrigen Donnerstagen des Jahres 2021: Am 2. Dezember fuhr man 3,81 Millionen Zuschauer ein und sicherte sich 19,8 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen erzielte die gesellschaftspolitische Talkshow einen Marktanteil von 13,2 Prozent. In der Vorwoche fuhr man 10,3 Prozent ein, eine Woche später waren 11,9 Prozent möglich. Bis zum 13. Januar kam die Talkshow aus Berlin immer auf bessere Reichweiten als drei Millionen.Am 3. März war hoher Besuch bei Illner, sodass die Sendung auf 4,01 Millionen Zuschauer kam. Bei den jungen Zuschauern waren 0,66 Millionen Zuschauer möglich, sodass der Marktanteil bei 12,8 Prozent. Als die Corona-Zahlen so langsam sanken und die weiteren Mutationen nicht mehr so tödlich waren, sank das Interesse an Maybrit Illners Show. Aber es lief weiterhin gut. Die vorerst letzte Folge mit Bundeskanzler Scholz lieferte 2,80 Millionen Zuschauer und verbuchte 9,7 Prozent.«maybrit illner» sicherte sich im Fernsehjahr 2021/2022 eine durchschnittliche Reichweite von 2,82 Millionen Zuschauer, der Gesamtmarktanteil belief sich auf phänomenale 15,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährige generierte der ZDF-Talk zwar nur 0,38 Millionen Zuschauer, dies bedeutete allerdings immer noch weit überdurchschnittliche acht Prozent.