Sex-Erpressung an der Uni: Jill greift zur Gegenwehr

Doch ihr Studium soll davon nicht gefährdet werden. Ihre Freunde wollen ihr helfen.

Sandra hofft, dass Bernd den richtigen Umgang mit Nicis Identität lernt, und versucht, zwischen beiden zu vermitteln. Doch keiner der beiden ist kompromissbereit. Als Sandra darüber in ein Streitgespräch mit Bernd gerät, steht plötzlich die Absage ihrer Hochzeitspläne im Raum. Anette ist eifersüchtig, weil Malte die Nacht mit Carla verbracht hat. Doch Malte bleibt cool. Als Anette etwas mit ihrem Noch-Ehemann in Goslar zu klären hat, nutzt er die Gelegenheit für einen Probelauf seiner illegalen Geschäfte: Er versteckt ein Bündel Geldscheine in einer Transportkiste. Amelie ist sauer auf Charlotte, nachdem diese Amelies Investor vergrault hat. Charlotte hat ein schlechtes Gewissen und sucht Trost bei Hannes. Nach einer Meditationssession leitet sie ein Geschenk von Doris an Amelie als Wiedergutmachung weiter. Doch Amelie zeigt sich undankbar und verkennt den Wert des Geschenks. Simon sieht Nicis Trans-Identität vollkommen gelassen. Finn wird nachdenklich und will sich bei Nici entschuldigen – doch sie blockt ab.Mit Constanzes Frage konfrontiert, ob er wirklich mit ihr zusammen sein will, muss sich Paul über seine Gefühle für Josie klar werden. Er ahnt, dass aus Josie und Leon ein Paar werden könnte, und er erinnert sich, warum er damals mit Constanze zusammengekommen ist. Gerrys Idee, dass Helene im Beautysalon als Friseurin arbeiten könnte, überzeugt Shirin zunächst nicht. Obwohl die Anstellung einer Friseurin eine sinnvolle Ergänzung für den Salon wäre und Helene ihr versichert, sie als Chefin zu respektieren, äußert Shirin ihre Zweifel. Doch als sich Helene spontan um eine anspruchsvolle Kundin kümmert, ist Shirin positiv überrascht. Mit einem Stand im Dorf will Max auf seine Kampagne „Bezahlbarer Wohnraum“ für die Gemeinderatswahl aufmerksam machen und gerät dabei mit Werner aneinander. Denn Werner vertritt die Meinung, dass man seine Ziele nur mit harter Arbeit erreichen kann, und damit unterscheidet er sich gänzlich von Max‘ liberalen Vorstellungen. Vanessa bekommt die Diskussion mit und erkennt, dass sich Werner persönlich angegriffen fühlt. Als André mit seinem Fahrrad durch Bichlheim fährt und einen Moment abgelenkt ist, radelt er durch eine Pfütze und übersieht Helene. Nassgespritzt stellt Helene André zur Rede und will eine Entschädigung. Doch dieser sieht die Schuld bei Helene selbst und fährt weiter, ohne zu ahnen, wen er gerade verärgert hat …Gregor gelingt es, das Treffen mit Fanny zu verschieben, um Raum zu schaffen für Julia. Aber ist es wirklich so einfach an Altes anzuknüpfen? Mit Entsetzen muss Katharina feststellen, dass sie die Nacht mit Gregor verbracht hat. Können die beiden den Vorfall totschweigen? Uschi und Hubert stehen entgeistert vor dem Pony, das Franzi mit Saschas Hilfe heimlich gekauft hat. Muss sich Franzi jetzt wieder von Purzel trennen? Katharina erfährt Severins Geheimnis: Er ist ein Mörder! Kann sie unter diesen Umständen weiter mit ihm befreundet sein?Paco beschuldigt David, ihn im Keller eingesperrt zu haben. Als Robert David entlastet, muss Paco sich entschuldigen. Die Wahrheit aber kennt nur David selbst. Theo bekommt mit, wie sehr Monika nach der Trennung von ihrem Freund Jakob leidet. Um sie wieder zum Lachen zu bringen, betreibt er einen ungewöhnlichen Aufwand. Corinna gesteht Chris ihre Schwangerschaft. Seine Reaktion hat für beide emotionale Folgen.Malu improvisiert verzweifelt einen riskanten Plan, als sie Maximilians Unterstützung verliert und sich machtlos Justus ausgeliefert sieht. Leyla nimmt der Abschied von Oskar auf unbestimmte Zeit so sehr mit, dass ihr Lauf bei den Alpen-Meisterschaften auf der Kippe steht. Simone ist fassungslos, als Oskar sie belügt, um länger in Essen bleiben zu können. Doch seine Gefühle für Leyla lassen sie nicht kalt.Moritz und Luis erkennen, dass Jonas sich oft wie das 5. Rad am Wagen fühlt. Kurzerhand beschließen sie, Nihats Zimmer unterzuvermieten und bei der Gelegenheit gleich eine neue Flamme für Jonas zu finden. Während Philip sich nicht von Noah einschüchtern lässt, lässt der keine Chance aus, gegen Philip zu schießen. Das missfällt zunehmend auch Sunny ..Katja hat es geschafft, eine weitere Nacht in der WG bei Niko zu übernachten. Obwohl er mit Thea und Dietrich eine Abmachung hatte, dass Katja wieder auszieht. Genervt von den Intrigen wollen Thea und Dietrich beweisen, dass Katja ein falsches Spiel treibt. Auch bei Felix und Kim ist die Stimmung angespannt. Dass Kim mit ihrer aufreizenden Art in der Sauna bei Felix abgeblitzt ist, hat sie getroffen. Doch das Katz- und Mausspiel zwischen den beiden geht in die nächste Runde. Felix bekommt Kim einfach nicht aus dem Kopf. Hat er sich verliebt? Unterdessen setzt sich Carmen immer mehr unter Druck. Sie organisiert einen Willkommenstag für die neuen Schüler, der allerdings zum Desaster zu werden droht.Nachdem Jill die Sex-Erpressung durch Professor Max Heidkamp öffentlich gemacht und ihn angezeigt hat, liegt ihr Leben wie ein Scherbenhaufen vor ihr. Sie kann ihr Studium nun endgültig nicht mehr fortführen und sieht keine Zukunftsperspektive für sich. Ihre Freunde versuchen, Jill in der schweren Zeit aufzufangen. Besonders Mo setzt sich für sie ein und versucht ihr klarzumachen, dass ihr Handeln auch Positives bewirkt hat. Trotzdem leidet Jill unter der nun entstandenen Hoffnungslosigkeit, was ihre Zukunft angeht. Mo will mit aller Kraft verhindern, dass sie sich aufgibt.Nachdem Leni mit Leif geschlafen hat, weiß sie nicht, wie sie mit ihrer heimlichen Liebe umgehen soll. Obwohl sie ihre Gefühle für Leif nicht mehr leugnen kann, will sie auf keinen Fall sein Glück mit Tessa zerstören. Sie ahnt nicht, dass Leif inzwischen schon die Konsequenz aus seinem Seitensprung gezogen und die Beziehung mit Tessa beendet hat. Schon lange war er hin- und hergerissen, ob er diesen Schritt wagen soll. Beim nächsten Wiedersehen mit Leni kann auch Leif nicht länger an sich halten und gesteht ihr, was ihm die gemeinsame Nacht wirklich bedeutet hat.