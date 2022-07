Ms. Pat bekommt Exklusivvertrag bei BET

US-Fernsehen

Bei dem Sender sollen weitere PoC-Inhalte produziert werden.

Patricia "Ms. Pat" Williams, Komikerin und Schöpferin von «The Ms. Pat Show», hat einen mehrjährigen Gesamtvertrag mit BET unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Ms. Pat Serien für alle BET-Marken produzieren und in ihnen auftreten, wie zum Beispiel BET+, wo «The Ms. Pat Show» ausgestrahlt wird. Die Serie basiert auf Ms. Pats eigenen Lebenserfahrungen und ihren Memoiren "Rabbit: The Autobiography of Ms. Pat", die die Geschichte einer ehemaligen Drogendealerin und verurteilten Straftäterin erzählen, die zur Vorstadtmutter wurde.Die Serie porträtiert eine afroamerikanische Mehrgenerationen-Familie, die ihr Leben vor dem Hintergrund der aktuellen Kultur meistert und dabei Themen wie nicht-binäre Pronomen, Abtreibung, schwarze Haare, Schießereien in Schulen, Drogensucht, Rassismus und Kindesmissbrauch behandelt.„Seit wir die Pilotfolge der «The Ms. Pat Show» zum ersten Mal gesehen haben, wussten wir, dass Ms. Pat etwas Besonderes ist, und wir freuen uns darauf, unsere Beziehung mit ihr und ihrem Team auszubauen, um unseren BET+ Mitgliedern mehr Inhalte zu bieten, die erfrischend, unverfälscht und echt sind", sagte BET-CEO Scott Mills."Einer der ersten Menschen, der mir sagte, ich solle Comedy machen, war mein Fürsorgebeamter. In diesem Moment hätte ich mir niemals den Erfolg von «The Ms. Pat Show» vorstellen können oder dass BET und Paramount Global mir die Chance geben würden, noch mehr Geschichten zu erzählen", sagte Williams. "Ich freue mich so sehr auf diese neue Reise und bin BET dankbar, dass sie an mich geglaubt haben. Wenn Sie glauben, dass «The Ms. Pat Show» wild ist, dann warten Sie nur, bis Sie sehen, was wir uns einfallen lassen! Das ist erst der Anfang!"