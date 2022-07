Primetime-Check

Wie schlugen sich die Frauen am Ball? Punktete das Finale von «Herzogpark»?

Das Erste eröffnete die Frauenfußball-Europameisterschaft in England mit dem Spiel England gegen Österreich. Nur 3,01 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 13,7 Prozent. Mit 0,58 Millionen jungen Leuten fuhr man 11,7 Prozent Marktanteil ein. Das ZDF setzte aufund dasund konnte mit 5,22 und 4,48 Millionen Zuschauern deutlich besser abschneiden. Die Marktanteile beliefen sich auf 21,7 und 19,8 Prozent. Bei den jungen Menschen standen 6,9 und 10,3 Prozent auf der Uhr.Eine neue Ausgabe derbescherte RTL 1,30 Millionen Zuschauer, mit 0,63 Millionen Umworbenen sicherte man sich 11,7 Prozent.undlockten 1,10 und 0,92 Millionen Zuschauer zu ProSieben , wovon 0,69 und 0,54 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich 12,9 und 10,5 Prozent. Zwei neue-Ausgaben unterhielten 1,01 und 1,06 Millionen, in der Zielgruppe wurden 8,3 und 7,9 Prozent erreicht.Die drei letzten-Folgen erreichten 0,50, 0,41 und 0,37 Millionen Zuschauer und 2,7, 3,0 und 3,3 Prozent in der Zielgruppe. Sat.1 setzte aufund bekam 1,09 Millionen Zuschauer sowie 6,4 Prozent in der Zielgruppe zurück. Bei Kabel Eins stand die Wiederholung vonauf dem Programm, die 0,88 Millionen Zuschauer brachte und in der Zielgruppe für 6,9 Prozent Marktanteil sorgte.