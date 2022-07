Die Achterbahnfahrt der «Bachelorette» geht weiter

Quotennews

Am späten Abend begrüßte nicht etwa Steffen Hallaschka den SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil, sondern Nachrichtenmoderatorin Ilka Eßmüller. Nach der Liebessendung waren die jungen Zuschauer weg.

Drei Jahre stand Sharon Battiste, die aus Flörsheim am Main stammt, bei filmpool für die RTLZWEI-Serie «Köln 50667» vor der Kamera. Inzwischen durfte sie mit Warner Bros. fürdrehen, die in diesem Jahr in Thailand auf Liebessuche geht. In Folge vier stand eine Bamboo-Raft mit gleich fünf Männern an, danach folgten drei Dates, mit denen sie berühmte Liebesfilme nachspielte.Eine Verabredung fiel ins Wasser: Das Paragliding. Doch 1,30 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen, wie Sharon und ihre Date-Partner das Beste aus der Situation machten. Der Gesamtmarktanteil belief sich gegen König Fußball im Ersten auf 5,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte sich das Format, dessen Marktanteile in den vergangenen Wochen massiv schwankten, auf 11,7 Prozent. 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden gemessen.sicherte sich 0,94 Millionen Zuschauer und 6,4 Prozent bei den Werberelevanten. Danach verfolgten 0,94 Millionen Zuschauer, das auf nur 7,2 Prozent in der Zielgruppe kam. Das von Ilka Eßmüller moderierteverbuchte 0,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ein knapp 15-minütiges Interview mit Arbeitsminister Hubertus Heil folgte in, das 0,52 Millionen Menschen noch sahen. Bei den Umworbenen waren 9,9 Prozent dabei.