«Cheer»-Star muss 12 Jahre ins Gefängnis

Köpfe

Jerry Harris wurde wegen Sexualverbrechen an Minderjährigen verurteilt.

Die Justiz der Vereinigten Staaten von Amerika schlägt weiterhin hart bei Sexualverbrechen an Minderjährigen zu. Jerry Harris, der ehemalige Star der erfolgreichen Netflix-Doku-Serie, wurde zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Minderjährige zum Sex aufgefordert hat. Laut ‚USA Today‘ erfolgte die Verurteilung von Harris fünf Monate, nachdem sich der ehemalige Reality-Star schuldig bekannt hatte, eine 15-Jährige während eines Cheer-Wettbewerbs in einer Toilette sexuell belästigt und eine 17-Jährige dafür bezahlt zu haben, ihm sexuell eindeutige Videos und Fotos zu schicken. Harris gab auch zu, ähnliche Handlungen mit anderen Minderjährigen begangen zu haben, aber diese Anklagen wurden im Rahmen einer Einigung fallen gelassen.Harris wurde erstmals im September 2020 wegen des Verdachts auf Kinderpornografie verhaftet, Monate nach der Ausstrahlung der ersten Staffel von «Cheer» im Januar desselben Jahres. Die Serie, in der die Cheerleader des Navarro College bei der nationalen Meisterschaft in Daytona antreten, war ein großer Erfolg, und Teammitglied Harris wurde zum Fanliebling und zu einer kleinen Berühmtheit. Die Vorwürfe gegen Harris wurden später in der zweiten Staffel der Serie Anfang dieses Jahres aufgegriffen, in der eine Episode seinem Fall gewidmet war, einschließlich Interviews mit seinen Opfern."Harris nutzte seine Berühmtheit und seinen Reichtum, um seine Ausbeutung von Kindern fortzusetzen und die ihm zur Verfügung stehenden Mittel zu erweitern, um sie zu manipulieren, damit sie seine scheinbar unersättlichen sexuellen Wünsche befriedigen", sagte die stellvertretende US-Staatsanwältin Kelly Guzman in ihrer Urteilsbegründung.