Hulu stellt neue Dokumentationen vor

US-Fernsehen

Außerdem ist «Captive Audience» das zweiterfolgreichste Programm des Streamingdienstes.

Belisa Balaban, die Leiterin der Hulu-Dokumentationsserie, sagte dem US-Dienst ‚Variety‘, dass die Serie, die die erschütternde Entführung des siebenjährigen Steven Stayner und den daraus resultierenden Medienrummel thematisiert, im ersten Monat ihrer Veröffentlichung einen Rekord für das meistgesehene Non-Fiction-TV-Programm aufgestellt hat. Bislang sei nur die erste Staffel von «The Kardashians» erfolgreicher gewesen."Das ist wirklich ein großer Verdienst dieses Teams, das mit seinen mutigen kreativen Entscheidungen und seinem Einfühlungsvermögen die Sendung zum Leben erweckt hat. Dieses Projekt ist ein großartiges Beispiel dafür, was eine True-Crime-Story auf Hulu ausmacht – nicht nur die Geschichte einer Familie und was sie im Laufe der Jahre durchgemacht hat, sondern auch die Besessenheit der Medien von True Crime", so Balaban über die Serie. Es ist eine von mehreren ungeschriebenen Serien, die in den letzten Monaten auf den Markt gebracht wurden und der Abteilung zu neuen Höhenflügen seit ihrer Gründung 2016 verholfen haben. Die fortlaufende Serie unterstreicht die Markenidentität der Doku-Abteilung, die prominente Momente der Populärkultur, aber auch spannende Geschichten über wahre Verbrechen und das Leben berühmter oder berüchtigter Persönlichkeiten aufgreift."Es geht darum, nach diesen spezifischen Momenten in der Kultur zu suchen, die eine Linse für größere Themen darstellen", sagte Balaban. "Den Blickwinkel zu erweitern ist das große Ziel. Wir sind uns sehr bewusst, dass wir ein junges und vielfältiges Publikum haben, das wir erhalten und vergrößern wollen. Das sehen wir an einigen der neueren Titel".Dazu gehörenaus dem Juni über den umstrittenen Musiker undaus dem Mai über den Soundcloud-Rapper, der erschossen wurde, während er auf seinen Prozess wegen extremer Anschuldigungen häuslicher Gewalt wartete. Diese Titel gesellen sich zu früheren Arbeiten wie dem 2019 erscheinenden Dokumentarfilmüber das katastrophale Musikfestival, das von dem verurteilten Verbrecher Billy McFarland geplant wurde, und dem 2020 in Sundance erscheinendenüber Hillary Clintons Karriere und Präsidentschaftskandidatur.Balaban, die vor etwa sechs Jahren von Craig Erwich, dem Präsidenten von Hulu Originals und ABC Entertainment, als Einzelunternehmerin eingestellt wurde, hat ihre Abteilung und die Zahl der Originals im Laufe der Zeit erheblich vergrößert und gleichzeitig eine gesunde und wettbewerbsfähige Akquisitionsliste beibehalten. Am 14. Juli wird sievon dem gefeierten Regisseur Matt Tyrnauer veröffentlichen. Die Serie stößt bereits auf große Resonanz, weil sie den ehemaligen CEO der Marke und seine Verbindung zum Finanzier und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein untersucht. "Die Serie untersucht, wie und warum die Marke den Kontakt zu den Verbrauchern verloren hat, aber auch die Vorwürfe der Belästigung, Toxizität und Frauenfeindlichkeit, die wirklich im Überfluss vorhanden waren", sagte Balaban, "und verbindet die Punkte auf eine Art und Weise, von der wir glauben, dass sie der Öffentlichkeit den Atem rauben wird."