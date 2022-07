RTL geht im August in die Quiz-Offensive

TV-News

Im kommenden Monat startet RTL eine neue 3-Millionen-Euro-Woche bei «Wer wird Millionär?». Außerdem sucht Hans Sigl den „unfassbar schlausten Menschen der Welt“ im „lääääääääängsten Quiz der Welt“.

In diesem Jahr hat RTL bislang zehn neue-Ausgaben versendet. Hinzu kommen ein Zocker-Special im Mai sowie die zum Jahresanfang gestartete „3-Millionen-Euro-Woche“, in der das Quiz mit Günther Jauch gleich vier Abende nacheinander füllte und für grandiose Zielgruppenquoten von bis zu 18,3 Prozent sorgte. Ab dem kommenden Montag kehrt die Jauch-Show mit regulären Folgen zurück ins Programm und auch die „3-Millionen-Euro-Woche“ wird demnächst wieder ausgetragen. Vom 1. bis zum 4. August wird Jauch erneut viermal in Folgepräsentieren.Gequizzt wird an drei Abenden um den Einzug in die Finalshow am Donnerstag, in der die Kandidaten – wie der Name schon sagt – bis zu drei Millionen Euro gewinnen können. Die Sendungen dauern jeweils bis 23:20 Uhr an, werden aber wie gewohnt ab 22:15 Uhr vonunterbrochen. Im Anschluss feiert Hans Sigl mit seiner eigenen Show seine RTL-Premiere. Bislang war der «Bergdoktor»-Darsteller nur Gast in verschiedenen Showformaten.Inübernimmt Sigl ab Montag, 1. August, ab 23:20 Uhr selbst die Moderation, wird in der von RTL als „Event-Showreihe“ bezeichnete Sendung aber noch von Moderatorin Jana Azizi und Humorist Pierre M. Krause unterstützt. In insgesamt zwölf Folgen, die viermal pro Woche von Montag bis Donnerstag gesendet werden, treten unterschiedlichste prominente Persönlichkeiten gegeneinander an, um mit Wissen und Schlauheit in die nächste Runde zu kommen.In dem „lääääääääängsten Quiz der Welt“ (O-Ton RTL) geht es aber nicht einfach nur um das einfache Frage-Antwort-Quiz, Sigl moderiert eine Mischung aus Quiz und Talk. Zu Gast sind Stargeiger David Garrett, Astronautin Suzanna Randall, Schauspielerin und Regisseurin Katharina Wackernagel, Sängerin Lotte, Comedian Lisa Feller, Athletin Sabrina Mockenhaupt, Journalistin Katty Salié, Moderator Thomas Herrmanns, Ex-Fußball-Profi Rúrik Gíslason, Morning Man Wolfram Kons, Comedian Oliver Kalkofe und Hundeprofi Martin Rütter.Die prominenten Gäste müssen Bilderrätsel lösen, sich an Vergangenes erinnern, Fragen von prominenten Kollegen beantworten, werden in lustigen Aktionsrunden von der Jury bewertet und müssen assoziative Ketten bilden, die als Grundlage für einen spannenden, humorvollen Talk mit vielen privaten Details dienen. Mit jeder richtigen Antwort erspielen die Promis wichtige Sekunden, die das Verbleiben in der Show sichern. Die zwei besten Prominenten kommen eine Runde weiter und treten am nächsten Tag gegen einen neuen Konkurrenten an. Nach zehn Folgen steht mit Folge elf das Halbfinale an, gefolgt vom Finale (Folge zwölf), an dessen Ende schließlich feststeht, wer der "unfassbar Schlauste" aller Teilnehmer ist. Das Format ist eine Adaption der belgischen Show «De slimste Mens ter Wereld». Hierzulande produziert Fabiola Deutschland.Darüber hinaus hat RTL für Samstag, 30. Juli, um 20:15 Uhr eine neue Folge vonangekündigt, in der Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder gemeinsam mit Moderatorin Ulla Kock am Brink auf die schönsten und spannendsten Momente der «100.000 Mark Show» zurückblicken. Außerdem soll die Frage geklärt werden, wie die Late Night Comedy «RTL Samstag Nacht» entstand. Außerdem geht es um «Supertalent»-Sieger Michael Hirte, der vor 14 Jahren die Talentshow gewann.