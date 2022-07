John Legend holt sich einen Vertrag mit UCP

US-Fernsehen

Zuvor war der Produzent mit dem Disney-Unternehmen ABC Signature verbandelt.

Get Lifted Film Co. hat mit Universal Content Productions (UCP) einen mehrjährigen Gesamtvertrag für Scripted Content abgeschlossen. Der Vertrag beinhaltet auch einen First-Look-Vertrag für ungeschriebene Programme. Get Lifted wird von Mike Jackson, John Legend und Ty Stiklorius geleitet. Das Unternehmen hatte zuvor einen Gesamtvertrag mit ABC Studios (jetzt ABC Signature), den es 2019 unterzeichnete."Wir freuen uns sehr, mit dem talentierten Team von Get Lifted Film Co. zusammenzuarbeiten, um ihre unglaublichen gescripteten und ungescripteten Geschichten zum Leben zu erwecken", sagte Beatrice Springborn, Präsidentin von UCP. "Mike, John und Ty haben eine absolut erstaunliche Erfolgsbilanz, und wir freuen uns, ihre Vision durch diese neue Allianz zu unterstützen.""Wir freuen uns sehr, unsere Beziehung zur Universal-Familie auszubauen", so Jackson. "Besonders die enge Zusammenarbeit mit Beatrice, Toby und Pearlena hilft uns, unsere Stimme als Produzenten in der Fernsehlandschaft weiter zu definieren."