Zwölf neue Folgen für «Holmey Family Rescue»

US-Fernsehen

Die Show von HGTV mit dem Bauunternehmer Mike Holmes und seinen Kindern geht weiter.

HGTV hat eine neue zwölf-teilige Staffel seiner beliebten Seriebestellt, in der der Bauunternehmer Mike Holmes und sein Sohn und seine Tochter, die Renovierungsexperten Michael Holmes, Jr. und Sherry Holmes, die Hauptrolle spielen.Die Serie, die in ihrer ersten Staffel mehr als 25,5 Millionen Gesamtzuschauer anlockte und bei den wichtigsten Demoskopen unter den Top3 der Nicht-Nachrichten-/Sportprogramme rangierte, folgt Mike, Michael und Sherry, die die Mission der Familie Holmes verkörpern, "es richtig zu machen", indem sie Kunden mit Erfahrung und Einfühlungsvermögen bei der Beseitigung von Baumängeln helfen. Die Premiere der neuen Staffel ist für das Frühjahr 2023 geplant."Mike, Michael und Sherry verstehen, wie schlimm eine schlechte Renovierung für eine Familie sein kann", sagt Loren Ruch, Group Senior Vice President, Programming & Development, HGTV. "Sie sind überzeugende Experten, die sich um ihre Kunden kümmern und darauf abzielen, ihnen einen schönen und sicheren Ort zum Leben zu geben, was unsere Zuschauer gerne sehen. Der große Auftrag für Holmes Family Rescue stellt sicher, dass noch mehr dieser inspirierenden Inhalte in der Pipeline sind.