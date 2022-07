RTL News stellt Wirtschaftsressort neu auf

Köpfe

Susanne Althoff und Timo Pache sollen das neugeschaffene Ressort leiten.

Am Freitag wurden weitere Personalentscheidungen bei der RTL News bekannt gegeben. Demnach hat das Ressort „Wirtschaft“ mit Susanne Althoff und Timo Pache eine neue Leitung gefunden. Das neu geschaffene Ressort gehört zur Chefredaktion „ntv, Wirtschaft & Wissen“ unter der Leitung von Sonja Schwetje und Horst von Buttlar. Darunter fallen unter anderem Wirtschaftmarken wie «ntv Telebörse», «ntv Startup Magazin», «ntv Ratgebe» und die Zeitschriften ‚Capital‘ und ‚Business Punk’.Althoff ist seit 2018 Chefin vom Dienst beim Nachrichtensender ntv, seit 2020 leitet sie zudem das Team der Wirtschaftsautoren bei RTL News. Sie ist bereits seit 2006 für ntv tätig, ihre Karriere begann sie als Hörfunk-Redakteurin. Pache ist seit 2004 bei den Wirtschaftsmedien von Gruner + Jahr. Zunächst als Redakteur, später als Leitender Redakteur im Politik-Ressort der damaligen ‚Financial Times Deutschland‘ in Berlin. 2013 folgte der Wechsel zu ‚Capital‘, 2021 wurde Pache zudem stellvertretender Leiter des gemeinsamen Hauptstadtbüros von ‚Capital‘ und ‚Stern‘.„Susanne Althoff und Timo Pache sind hervorragende Journalist:innen und zugleich exzellente Fachleute für den Bereich Wirtschaft. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit ihnen und ihrem Team unsere starken Wirtschaftsmarken und -themen über alle Kanäle hinweg weiter auszubauen“, erklärt Sonja Schwetje. Horst von Buttlar fügt an: „Mit dem neuen Wirtschaftsressort entsteht durch die Bündelung der Fachexpertise über alle Gattungen hinweg die schlagkräftigste, crossmediale Einheit im Wirtschaftsjournalismus deutschlandweit. Wir freuen uns darauf, das gemeinsam mit den beiden Kolleg:innen und ihrem Team zu gestalten.“