Warner Bros. Discovery möchte sich von Immobilie trennen

Wirtschaft

Das Unternehmen sieht das Bürogebäude, das man derzeit in Knoxville unterhält, als überflüssig an.

Die Veränderungen bei Warner Bros. Discovery gehen weiter. Der Branchendienst „Variety“ berichtet, dass das neu fusionierte Unternehmen plant, seinen Bürokomplex in Knoxville, Tennessee, zu verkaufen. Die Ankündigung kam von WBD-Finanzchef Gunnar Wiedenfels in einem Memo an die Mitarbeiter des Unternehmens, aus dem der Bericht zitiert. Darin heißt es unter anderem, dass der Immobilienbesitz der Firma überprüft werde, während sich der Staub der jüngsten Fusion legt. Ungefähr 1.000 Mitarbeiter sind in Knoxville beschäftigt."Die Anzahl der Mitarbeiter in Knoxville ist viel kleiner als die derzeitigen Räumlichkeiten und mit der Hinzufügung von hybriden Arbeitsmöglichkeiten können wir die Vorteile des Verkaufs eines Gebäudes nutzen, das wir nicht voll ausnutzen", schrieb Wiedenfels. "Wir planen, unseren Betrieb und unsere Mitarbeiter in Knoxville in neue angemietete Büroräume zu verlegen, mit einem voraussichtlichen Umzugstermin im Juni 2023", fuhr er fort. "Wir gehen davon aus, dass es infolge dieser Veränderung eine Vielzahl von Arbeitsvereinbarungen geben wird – einige Funktionen können gemischt sein, und einige können vollständig aus der Ferne werden."Das Büro in Knoxville wurde Teil des Discovery-Portfolios nach der Übernahme von Scripps Networks Interactive durch Discovery im Jahr 2018, wodurch Food Network, HGTV, Cooking Channel und weitere Sender in die Discovery-Gruppe integriert wurden. Der Hauptsitz von Discovery befand sich ursprünglich in Maryland, wo das Unternehmen auch heute noch eine kleine Niederlassung in Silver Spring unterhält, bevor es seinen Hauptsitz nach New York verlegte.Der Verkauf der Büroräume erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem WBD-CEO David Zaslav den Aktionären versprochen hat, nach Abschluss der Fusion Einsparungen in Höhe von drei Milliarden Dollar zu erzielen. Vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass HBO Max die Produktion von Originalserien in den nordischen Ländern (Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland), Mitteleuropa, den Niederlanden und der Türkei einstellen wird.