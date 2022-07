«The Curse» angelt sich drei Schauspieler

US-Fernsehen

Die neue Showtime-Comedy wird mit Corbin Bernsen, Barkhad Abdi und Constance Shulman besetzt.

Die kommende Showtime-Comedy-Seriehat Corbin Bernsen, Barkhad Abdi und Constance Shulman besetzt. Die Serie, die im Dezember 2020 in Serie gehen soll, handelt davon, wie ein angeblicher Fluch die Beziehung eines frisch verheirateten Paares stört, das versucht, ein Kind zu zeugen, während es gleichzeitig in seiner problematischen neuen HGTV-Show mitspielt. Nathan Fielder und Benny Safdie haben die Serie mitentwickelt und werden neben Emma Stone auch die Hauptrolle spielen.Bernsen ist bekannt für seine Emmy-nominierte Rolle als Arnie Becker in dem NBC-Rechtsdrama «LA Law» sowie für seine Rolle als Henry Spencer in der beliebten USA Network-Serie «Psych». Abdi ist vor allem für seine von der Kritik gefeierte Rolle als Muse an der Seite von Tom Hanks in dem Film «Captain Phillips» berüchtigt. Shulman ist für viele vor allem für ihre Rolle der Yoga Jones in «Orange Is the New Black» bei Netflix ein Begriff.Fielder wird nicht nur die Hauptrolle spielen und die Serie mitgestalten, sondern auch Regie führen und die Produktion übernehmen. Mitschöpfer Benny Safdie wird zusammen mit seinem Bruder Josh Safdie unter dem Label Elara Pictures ebenfalls als ausführender Produzent tätig sein. Stone wird zusammen mit Dave McCary und Ali Herting über Fruit Tree als ausführender Produzent tätig sein. Ravi Nandan, Nick Hall und Alli Reich werden als ausführende Produzenten für A24 an Bord sein, die die Serie produzieren werden.