Shonda Rhimes arbeitet an «Bridgerton»-Prequel

US-Fernsehen

Nachdem die ersten zwei Staffeln überwältigende Erfolge waren, wird Rhimes das Prequel mitverantworten.

Das literarische Universum vonwird erweitert. Die Autorin der Original-Reihe, Julia Quinn, und Shonda Rhimes, die ausführende Produzentin der Netflix-Adaption der Romanserie, werden gemeinsam eine neue Geschichte schreiben, die in der Welt von «Bridgerton» spielt.Die neue Buchreihe, deren Titel noch nicht feststeht, basiert auf dem Universum der Fernsehserie und ist eine Adaption des kommenden «Bridgerton»-Spin-offs über die junge Königin Charlotte. Das Buch wird die Geschichte erzählen, wie Charlotte König George kennenlernte und heiratete. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, wie ihre Liebe zu einem gesellschaftlichen Wandel führte, der die in der Fernsehserie zu sehende ethnisch inklusive Welt hervorbrachte."Königin Charlotte war eine so bewegende Figur, die ich schreiben konnte, und jetzt die Möglichkeit zu haben, mit Julia zusammenzuarbeiten, um diese Geschichte in ein Buch zu verwandeln, ist eine so aufregende Gelegenheit", sagte Rhimes in einer Erklärung. "Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans dieses Universums die Geschichte eines Charakters lesen können, der bei unseren Zuschauern so großen Anklang gefunden hat."