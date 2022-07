«Magnum P.I.» läuft weiter mau

Quotennews

Seit dem 1. Juli laufen bei VOX neue Folgen «Magnum P.I.». Der Staffel-Start verlief mau, Folge drei und vier konnten gestern das Bild nicht verbessern.

Die VOX-Zuschauer scheinen mit der neuen Staffelnicht so recht warm zu werden. 2021 gelang es VOX im April mit dem Start der dritten Staffel noch mit 1,03 und 1,10 Millionen Zuschauern für einen ordentlichen Start zu sorgen. Den Start der vierten Staffel am letzten Freitag verfolgten bereits lediglich 0,64 und 0,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die erreichten Marktanteile von 2,8 und 3,1 Prozent dürften hier nicht gefallen, wenn auch erwähnt werden muss, dass der 2021-Start für ebenfalls spärliche 3,3 und 3,6 Prozent sorgte. Wenn also auch die Reichweite sichtlich fällt, der Marktanteil ähnelt sich.Anders wurde das beim Blick auf die klassische Zielgruppe. Hier schauten 2021 bei den ersten beiden Folgen 0,33 und 0,32 Millionen Umworbene zu, die Marktanteile zeigten 4,4 und 4,0 Prozent an. Am 01. Juli 2022 sammelten sich hier nur 0,18 und 0,19 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter, die Marktanteile waren hier dann auch mit 3,9 und 3,8 Prozent etwas niedriger. Doch grundsätzlich soll es um die beiden Folgen am gestrigen Freitag gehen, auch wenn sich das Bild in keinem Fall verbesserte.Zur Primetime schauten 0,6 Millionen Zuschauer zu, die zweite Folge des Abends landete bei 0,62 Millionen. Damit sanken die Quoten im Gesamten auf 2,7 und 2,6 Prozent. Auch die Zielgruppe befindet sich offenkundig in einem Negativ-Strudel, denn mit 0,15 und 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen ergaben sich lediglich 3,6 und 4,5 Prozent Marktanteil.