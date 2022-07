Podstars

Seit geraumer Zeit führen Frank Battermann und Alex Schindler durch die Medienthemen der Woche.

Was in der Medienwelt so alles passiert, bekommt man auf den verschiedensten Plattformen auf unterschiedlichen Weisen mitgeteilt. Wer aber keine Zeit hat, sich lange Artikel durchzulesen oder sich die neuesten Videos anzuschauen, ist beim Podcast "Die Fernsehschatztruhe - Der Medientalk" genau richtig. Hier muss man einfach nur zuhören und bleibt trotzdem immer auf dem neuesten Stand, denn in "Die Fernsehschatztruhe - Der Medientalk" unterhalten sich Frank Battermann und Alex Schindler über die aktuellen Medienvorkommnisse der Woche.Die einzelnen Folgen haben immer eine Länge von zirka 30 Minuten bis zu einer Stunde und behandeln etwa drei verschiedene aktuelle Themen aus der Medienwelt. Neben interessanten Informationen und Diskussionen, darf bei Alex und Frank der Humor aber auf keinen Fall zu kurz kommen. Es werden nicht nur einzelne TV-Persönlichkeiten thematisiert, sondern auch diverse Fernsehshows von unterschiedlichen Sendern, bei denen es für Frank und Alex Diskussionsbedarf gibt. Die beiden nehmen kein Blatt vor den Mund und geben den Zuhörern ihre Meinung zu den ausgewählten Themen immer offen preis.So ging es in den vergangenen Folgen der authentischen Podcaster Alex und Frank beispielsweise um das «Glücksrad», das wieder ins Fernsehen zurückkehren soll oder aber auch um Barbara Schöneberger und «Verstehen Sie Spaß?». Sendungen wie «Germany's next Topmodel» dürfen beim Podcast "Die Fernsehschatztruhe - Der Medientalk" ebenfalls nicht fehlen. Man kann sich also sicher sein, dass in den einzelnen Folgen immer für jeden Geschmack etwas dabei ist.Um über die aktuellen Geschehnisse in den Medien informiert zu sein, lohnt es sich also, die regelmäßig erscheinenden Podcastfolgen des Medientalks von Alex und Frank anzuhören. Egal ob im Auto, bei einem Spaziergang oder beim Kochen, den Podcast kann man immer und überall anhören und bleibt gleichzeitig auf dem neuesten Stand der Geschehnisse. Der Podcast "Die Fernsehschatztruhe - Der Medientalk" ist auf allen Plattformen verfügbar, auf denen man sich Podcasts anhören kann, wie zum Beispiel auf Spotify oder bei Apple Podcasts.