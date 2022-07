Primetime-Check

Wie erfolgreich war der Pandemie-Streifen «The High Note» bei VOX? Funktionierte «Das große Promi-Büßen» bei ProSieben?

Die Fußball EM-Partie zwischen Norwegen und Nordirland (4:1) strahlte Das Erste in der Mediathek und auf sportschau.de aus, im Ersten setzte man auf. 4,56 Millionen Zuschauer verfolgten die Wiederholung, die auf 18,5 Prozent bei allen sowie 8,0 Prozent bei den jungen Leuten kam. Zuvor kam derschon auf 4,24 Millionen und 17,7 Prozent, bei den jungen Menschen verbuchte man aber grandiose 14,7 Prozent und wurde Primetime-Sieger. Mitundblieben 2,67 und 2,24 Millionen an Bord, die Marktanteile lagen bei 12,0 und 12,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherten sich die Sendungen 6,7 und 11,0 Prozent.Das ZDF setzte auf eine alte-Ausgabe, danach folgte. Die zwei Formate verbuchten 4,45 respektive 4,50 Millionen Zuschauer und erreichten 18,0 und 20,3 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen standen 5,5 sowie 9,8 Prozent auf der Uhr.begrüßte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Reichweite lag mit 2,80 Millionen Zusehern auf dem üblichen Niveau. Die Marktanteile bewegten sich bei 17,4 Prozent bei allen sowie 9,7 Prozent bei den jungen Menschen.kam im ersten Pandemie-Sommer in die deutschen Kinos und floppte – wie so ziemlich jeder Film. Bei VOX schalteten nun 0,78 Millionen Zuschauer ein, mit 0,31 Millionen Umworbenen sorgte man für maue 5,9 Prozent. Der Start vonlockte 0,87 Millionen Zuschauer zu Sat.1 , bei den jungen Leuten sicherte man sich 6,2 Prozent.interessierte 1,18 Millionen Zuschauer, es waren 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei, die für 9,7 Prozent sorgten.Das Primetime-Specialinteressierte 1,34 Millionen RTL-Zuschauer. 12,4 Marktanteil sicherte sich der Kölner Sender, dazu führten 0,65 Millionen junge Zuschauer.lockte 0,85 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins, Peter Giesel kann sich über 5,9 Prozent nicht beklagen. Bei RTLZWEI gab eszu sehen, die Wiederholung von Hamburg kam auf 0,52 Millionen Zuschauer und 4,9 Prozent in der Zielgruppe.