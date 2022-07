RTL-Kinderabend startet hervorragend

Quotennews

Zunächst brachte Ralf Herrmann ein Kind zu Welt, dann gab es ein «Extra»-Spezial zu sehen.

Der RTL-Reporter durfte sich in den vergangenen Monaten auch als angehende Hebamme austoben. Für das Specialkonnte der Journalist schwangere Frauen und ihre Ehemänner begleiten, bis der Sprössling zur Welt kommt. Die Sendung, die bis 22.25 Uhr dauerte, lockte 1,34 Millionen Zuschauer an und führte zu 5,6 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe waren 0,65 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei guten 12,4 Prozent.Eine neue Ausgabe vonlockte 1,02 Millionen Zuschauer an, die Sendung aus Berlin führte zu einem Marktanteil von 5,2 Prozent. In der Zielgruppe waren 0,52 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei 10,6 Prozent. Um 22.40 Uhr folgte, das 0,64 Millionen Zuschauer erreichte. Bei den Umworbenen sicherte man sich 0,13 Millionen Zuschauer und einen Zielgruppen-Marktanteil von schwachen 4,7 Prozent.Nach dem «Nachtjournal» (0,34 Millionen) verfolgten 0,28 Millionen Menschen die Spiegel TV-Dokumentation. Diese strahlte RTL bereits im Dezember 2021 aus. 5,1 Prozent Marktanteil verzeichnete die Dokumentation, bei der Schädlingsbekämpfer im Außendienst begleitet wurden. Die Sendung führte zu 0,07 Millionen Umworbenen, die zu nicht guten 5,6 Prozent führten.