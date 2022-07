Besseres Timing, bessere Quoten: «Achtung Abzocke»

Quotennews

Peter Giesel war bereits im Frühjahr bei Kabel Eins vertreten, doch damals waren die Quoten enttäuschend.

Kabel Eins startete am Donnerstag die neue Staffel von. In dieser Folge reiste Peter Giesel unter anderem nach Mexiko, um Gauner und ihre Machenschaften zu entlarven. Unter anderem wurden unverschämte Lügen an der Playa del Carmen erzählt und somit Touristen in die Falle gelockt.Die Premiere der neuen Folgen wollten 0,85 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen. Die Produktion, die Kabel Eins um 20.15 Uhr zeigte, sicherte sich einen Marktanteil von 3,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen wurden 0,31 Millionen Zuseher erreicht, der Marktanteil wurde mit guten 5,9 Prozent beziffert. Am 31. März und 7. April wurden zwei Folgen gezeigt, die nur auf 4,4 und 5,0 Prozent bei den Umworbenen kamen.Wie verreisen Menschen mit Wohnmobil und Hausboot? Dieser Frage ging um 22.15 Uhr dasnach. Die Reporter begleiteten zwei Paare auf ihrem Trip zu Wasser und zu Land. Außerdem gab es ein Wiedersehen mit Peter Giesel, der Tipps für den Urlaub parat hatte. 0,60 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil wurde mit 3,3 Prozent beziffert. In der Zielgruppe waren 0,23 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil belief sich auf 5,8 Prozent.Zwischen 23.15 und 01.15 Uhr strahlte Kabel Eins eine alte Ausgabe vonaus. Die zwei Jahre alte Folge beschäftigte sich mit den Touristenorten in Vietnam und Thailand. 0,30 Millionen Zuschauer blieben wach, das führte zu 3,5 Prozent Marktanteil. Mit 0,09 Millionen jungen Menschen sicherte sich der Unterföhringer Sender fünf Prozent. Nach den «Kabel Eins News» (7,4% in der Zielgruppe) erreichte die Primetime-Wiederholung weitere 60.000 Umworbene und verbuchte 7,8 Prozent.