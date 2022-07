«Doppelt kocht besser» stoppt Aufwärtstrend

Quotennews

Die Rückkehr der Reality-Dokumentation «110 Notruf Deutschland» verlief etwas unterhalb des Senderschnitts.

Nur 3,6 Prozent der Werberelevanten verfolgten die Premiere von, die Show mit Alexander Kumptner legte allerdings in den vergangenen Tagen zu. Am Donnerstag standen drei Frauen im Vordergrund, die mit ihrem jugendlichen Nachwuchs kochten. Das Menü war mit Backfisch im Remouladensauce kein Hexenwerk. 0,50 Millionen Fernsehzuschauer entschieden sich, die Sendung um 19.00 Uhr einzuschalten und verhalfen Sat.1 zu 2,4 Prozent Marktanteil. Die Produktion von Constantin Entertainment sorgte für 0,17 Millionen junge Menschen und einen dazugehörigen Marktanteil von 4,2 Prozent. Somit holte die vierte Folge das zweitschlechteste Ergebnis bei Jung und Alt.Die Reihekehrte nach gut einem Jahr zurück. Damals schalteten 0,96 Millionen Zuschauer den Piloten «110 Notruf Hamburg» an, ehe «110 Notruf Autobahn» im Herbst startete. Inzwischen begleitete die Produktionsfirma Andreas und Nele, die in Hannover-Lahe Streife fahren. 0,87 Millionen Zuschauer verfolgten auch das zweite Team, das seine Runden im ländlichen Kreis Celle drehten. Der Marktanteil von Petra und Holger belief sich auf 3,6 Prozent. Bei den jungen Menschen verzeichnete die Sendung 0,33 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 6,2 Prozent.Eine neue Ausgabe derwollten um 22.20 Uhr 0,50 Millionen Zuschauer nicht verpassen, die Sendung mit Claudia von Brauchitsch sorgte für 2,9 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,16 Millionen Zuschauer erreicht, der Marktanteil belief sich auf schlechte 4,6 Prozent. Diezum Thema „Ein Jahr nach der Flut – Aus den Trümmern zurück ins Leben“ ließen sich 0,34 Millionen Zuschauer nicht entgehen, dabei wurden 3,3 Prozent Marktanteil verbucht. Bei den jungen Leuten sicherte man sich 0,13 Millionen und 6,1 Prozent.