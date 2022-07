wetter.com TV jetzt bei Joyn verfügbar

TV-News

Deutschlands einziger Wetter-Sender ist seit heute bei dem Streamingdienst im Angebot abrufbar.

Seit 2014 ist die Wetterseite wetter.com eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE, ein Jahr später wurde der als Deutsches Wetter Fernsehen gegründete Sender in wetter.com TV umbenannt. Der Sender ist Teil des Pay-TV-Angebots des Medienunternehmens. Seit heute, 7. Juli 2022, ist wetter.com TV einem noch breiteren Publikum verfügbar, denn der Sender wurde in das Portfolio des Streamingdienstes Joyn , ebenfalls Teil von ProSiebenSat.1 Media, integriert.wetter.com TV ist Deutschlands einziger Wetter-Sender und bietet 24 Stunden täglich und 365 Tage im Jahr stets aktuelle und vielfältige Wettersendungen. Zu jeder vollen und halben Stunde informiert das kompetente Meteorolog-Team über das Wetter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zudem werden inmehrmals stündlich Live-Panoramabilder aus den beliebtesten Städten und Regionen in Deutschland, Europa und der Welt gezeigt. Ergänzt wird das Programm durch Reportagen über Naturphänomene, weltweite Reiseziele und Lifestyle-Themen.„Wir freuen uns sehr, zum vielfältigen Angebot von Joyn zu gehören und dabei einen wesentlichen Beitrag in Sachen Infotainment leisten zu können“, so Jens Kreusch, Director wetter.com TV. „Mit unseren zuverlässigen Wetterprognosen und informativen Beiträgen begleiten wir die Nutzer durch ihren Tag, halten sie über alle kommenden Wetterlagen auf dem Laufenden und liefern über unsere Live-Cams spannende Einblicke in das Wetter vor Ort.“