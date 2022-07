«The Gilded Age»: PETA fordert Untersuchung

Vermischtes

Bei den Dreharbeiten der Serie starb ein Pferd, der Sender solle dies prüfen.

Tierschützer fordern HBO auf, den Tod eines Pferdes am Set vonzu untersuchen. In einem Brief an HBO Chief Content Officer Casey Bloys zitiert People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) Berichte von Informanten, wonach ein 22 Jahre altes Pferd mit möglichen gesundheitlichen Problemen letzte Woche während der Dreharbeiten zu dem historischen Drama in Nassau County gestorben sei."Wir fordern HBO auf, den oder die Verantwortlichen für diesen Vorfall zur Rechenschaft zu ziehen", schrieb Courtney Penley, Koordinatorin für Tiere in Film und Fernsehen bei PETA. "Schließlich bitten wir Sie, Maßnahmen zu ergreifen, damit so etwas nie wieder passiert. Nachdem der Brief an die Medien weitergeleitet wurde, bestätigte HBO, dass ein Pferd am 28. Juni während der Dreharbeiten am Set gestorben war, sagte aber, dass es "nach dem vorläufigen Befund eines Tierarztes wahrscheinlich natürlichen Ursprungs war"."Die Sicherheit und das Wohlergehen der Tiere bei all unseren Produktionen hat höchste Priorität, und die Produzenten von «The Gilded Age» arbeiten mit American Humane zusammen, um die Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen zu gewährleisten", so HBO weiter. Der Sender teilte mit, dass das Pferd für eine vollständige Nekropsie in eine Einrichtung transportiert wurde und dass die American Humane Association alle beteiligten Mitarbeiter befragt hat.