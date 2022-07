Zweite Joyn-Hausparty steigt schon ab Mitte August

TV-News

Jonas Wuttke lädt 13 Content Creator und zwei Wildcard-Gewinner in eine Villa auf Ibiza, um herauszufinden, wer den besten Vibe hat.

Ursprünglich hatte Joyn die zweite Staffel des Reality-Formatsfür den Herbst geplant, nun kündigte man den Start der neuen Runde bereits für Mitte August an. So ziehen 13 Social-Media-Stars, zwei Wildcard-Gewinner und Host Jonas Wutke ab dem 18. August in eine Villa auf Ibiza, gefeiert wird für ein Preisgeld von 10.000 Euro für den guten Zweck. Der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery zeigt wöchentlich kostenlos zwei Episoden der zwölfteiligen moonvibe-Produktion.Mit dabei sind Shaiden Rogue (@slim.shaiden), Kevin Bongers (@orangemorange), Ela (@gwendolynceline), Eduard (@eduardbaka), Walentina (@walentinadoroninaofficial), Dylan Do (@dylandoo), Larissa Neumann (@tigerlariz), Alex V (@alexv), Udo Bönstrup (@udo), Celina (@neverbaby_26), Mefyou (@mefyou), Camelia (@minicuta) und Marek Fritz (@marekfritz).Mehrere Kamerateams begleiten die Influencer auf Schritt und Tritt. Jede Stunde bestimmt die Partytruppe eine Person, deren "Vibe" am wenigsten zur Gruppe passt und die das Haus verlassen muss – dieses Mal unter anderem auch in einem offenen Voting, das für Zündstoff sorgen soll. Eine weitere Neuerung in der zweiten Staffel: In einer Nebenvilla empfängt Rewi (Rewinside) alle ausgeschiedenen Teilnehmenden, die reflektiert über das Geschehene berichten. Zusätzlich treten noch zwei nicht näher bestimmte Musik-Acts auf.