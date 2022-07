Johnny Depps neuer Film kommt nicht von Netflix

Kino-News

«La Favorite» wird allerdings bei Netflix in Frankreich ausgestrahlt.

Derzeit tourt Johnny Depp mit Gitarrist Jeff Beck in Europa und schon bald kehrt er zur Schauspielerei zurück. „Bloomberg“ berichtete, dass der französische Filmmit Depp in der Hauptrolle "finanzielle Unterstützung" von Netflix erhält, aber eine Quelle, die dem Streaming-Riesen nahesteht, sagte dem US-Blatt „Variety“, dass diese Meldung nicht wahr ist. Netflix finanziert den Film nicht, sondern hat ihn für die Ausstrahlung in Frankreich lizenziert, nachdem er das 15-monatige Kinofenster des Landes durchlaufen hat. Der Film ist kein Netflix-Original.In «La Favorite» wird Depp die Rolle des französischen Königs Ludwig XV. spielen. «Mon Roi»-Regisseurin Maiwenn führt Regie bei dem Film, über den „Variety“ Anfang des Jahres berichtete und der diesen Sommer drei Monate lang an Drehorten wie dem Schloss Versailles gedreht wird. Maiwenn spielt in dem Film auch die Hauptrolle der Jeanne du Barry, einer Gräfin, die die letzte Mätresse von Ludwig XV. war.Das Projekt wird von Pascal Caucheteux und Gregoire Sorlats in Paris ansässiger Why Not Productions produziert. Wild Bunch International («Titane») ist für den Weltvertrieb zuständig. «La Favorite» wird Depps erste größere Schauspielrolle seit Andrew Levitas Film «Minamata» (2020) sein, einem Film über den Kriegsfotografen W. Eugene Smith.