BR eröffnet multifunktionales Studio Franken

Nach drei Jahren Bauzeit ist das neue Studio Franken heute eröffnet worden. Der Bayerische Rundfunk beschreibt es als „crossmedial, multifunktional und smart“.

Drei Jahr dauerte die Bauzeit der neuen „Visitenkarte“ des Bayerischen Rundfunks. Die Rede ist vom neuen Studio Franken in Nürnberg, das bereits einen mehrmonatigen Probebetrieb hinter sich hat und heute feierlich eröffnet wurde. Auf dem Gelände des BR Franken in Nürnberg ist auf rund 500 Quadratmetern ein modernes Mediengebäude entstanden, das künftig als Produktionsstätte für Fernsehen, Hörfunk und Online, als Veranstaltungssaal oder als Tagungs- und Konferenzraum genutzt werden soll. Das neue Studio Franken soll mehr Raum für Publikum bieten, und damit die Möglichkeit, Sendungen und Events des BR live zu erleben – die Bandbreite reicht von «Kabarett aus Franken» über Bildungsveranstaltungen bis hin zu Konzerten und Produktionen von BR-Klassik, BR Heimat oder BR Schlager.Die fränkischen Redaktionen können künftig auf neue technische Möglichkeiten zurückgreifen, um mit zukunftsweisenden, ökonomischeren Produktionsverfahren künftig verstärkt der crossmedialen Arbeitsweise Rechnung zu tragen. Das neue Studio soll zudem auch Anreize für Münchner Redaktionen bieten, in Nürnberg mit optimierten Ressourcen zu produzieren. So verlagert beispielsweise die Sendungdie Produktion von München nach Nürnberg und profitiert von den neuen Möglichkeiten.In dem Studio sollen künftig beeindruckende Bildwelten erschaffen werden, die durch zwei „Mega-Screens“ von einer Größe von 16 auf sieben Meter erzeugt werden sollen. Zusätzlich stehen zwei digitale 4K-Hochleistungsprojektoren zur Verfügung. Damit werden virtuelle Hintergründe und Contents generiert. Anders als bei einem virtuellen Studio mit Greenbox-Technologie kann auch das Saalpublikum die Projektionen hier direkt erleben, was neue Möglichkeiten zum Beispiel für Public Viewing oder Multimedia-Produktionen eröffnet. Eine speziell abgestimmte Wandakustik und frei positionierbare Vorhänge ermöglichen eine variable Akustik je nach Verwendungszweck.„Die Eröffnung des neuen Studio Franken ist ein wichtiger Meilenstein in unserem BR-internen Veränderungsprozess hin zu einem crossmedialen Medienhaus. Der Standort Nürnberg ist neben München das zweite große Standbein des Bayerischen Rundfunks. Ein Standort, auf den der gesamte BR stolz sein kann – und der mit dem neuen, smart und flexibel arbeitenden Studio einmal mehr technische Maßstäbe gesetzt hat. Das neue Studio Franken ist ein Ort der Kreativität und – darauf freue ich mich besonders – ein Ort der Begegnung mit unserem Publikum, mitten im Herzen Frankens“, erklärt Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks.Tassilo Forchheimer, Leitung BR Franken, fügt an: „Für uns hier in Nürnberg und auch für die Kolleginnen und Kollegen an den anderen BR-Standorten in Franken ist heute ein Tag der Freude. Mit dem neuen Studio Franken ist etwas Zukunftsweisendes gelungen: ein wirklich multifunktionales Gebäude, das zu Kreativität herausfordert und dem gesamten BR helfen wird, Franken noch besser in den BR-Angeboten abzubilden und noch hör- und sichtbarer zu machen.“