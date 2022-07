Keiner hält mit dem «Tatort» mit

Quotennews

Der gestrige «Tatort: Gefangen» sichert sich mit über sechs Millionen Zuschauern die mit Abstand beste Reichweite des Tages. Bei den jüngeren Zuschauern reicht es aber nur für Platz zwei.

Wenn auch derim internen Vergleich kaum mit seinen Vorgängern mithalten konnte, für die deutlich beste Reichweite waren die anwesenden 6,5 Millionen Zuschauer mehr als genug. Am 26. Juni war zuletzt der «Tatort: In seinen Augen» mit 7,59 Millionen Zuschauern deutlich erfolgreicher. Auch der damals erreichte Marktanteil von 29,9 Prozent konnte demnach nicht wiederholt werden, gestern reichte es zu immer noch grandiosen 23,7 Prozent. Dennoch kam an das Primetime-Format gestern keine andere Sendung heran. Die «Tagesschau» um 20 Uhr kam dem Krimi am nächsten. Hierzu schalteten im direkten Vorlauf bereit 5,98 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil lag zu dieser Zeit bei 23,3 Prozent.Genau umgedreht präsentierte sich die Situation zwischen «Tatort» und «Tagesschau» bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Hier holte sich das News-Format mit 1,2 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,7 Prozent den Sieg, der «Tatort» konnte davon "nur" noch 1,11 Millionen halte, sodass der entsprechende Marktanteil auf 18,2 Prozent sank. Nach, das als News-Format insgesamt 2,77 Millionen Zuschauer und 0,5 Millionen Umworbene markieren konnte, war es die RTL-Primetime, die das erfolgreichste private Format stellen konnte.Der Klassikerholte ab 20:15 Uhr ganze 2,42 Millionen Zuschauer nach Köln, der Marktanteil von 9,4 Prozent überzeugte hier klar. Mit den 0,74 Millionen werberelevanten Zuschauern markierte RTL zudem das drittbeste Format des gesamten Tages in Sachen Zielgruppe.