«Das perfekte Promi Dinner» endet wieder schlechter

Quotennews

Die vier zurückliegenden Folgen «Das perfekte Promi Dinner» kommen zweifelsohne in die Schublade "Endlich vorbei".

Hatte sich in Woche drei bei VOX ein kleines Fünkchen Hoffnung auf einen ordentlichen Abschluss der vier neuen Folgenaufgetan, so wurde dieser eiskalt gelöscht. Nach Social Media-, Auswanderer- und Trans-Promis waren gestern die Schlager- bzw. Mallorca-Promis an den Herden der Urlaubsinsel zu sehen. Isi Glück, Ina Colada, Almklausi und Lorenz Büffel gaben sich in ihren Malle-Anwesen jeweils die Ehre. Und zum Abschluss sollte ein waschechter Skandal einen faden Beigeschmack entwickeln.Vorerst lief alles wie gewohnt, Isi Glück und Ina Colada kamen recht gut durch ihre Abende, Almklausi meisterte Tag 3 ebenfalls stabil samt Pool-Abkühlung nach dem Dinner. Dann kam am letzten Abend der bereits die gesamte Woche groß aufsprechende Lorenz Büffel an die Reihe. Nach Creme-Süppchen und Burger sollte es zum Nachtisch Kaiserschmarren geben, der wollte jedoch partout nicht gelingen. Es wurde eine Lösung gefunden, die Gäste waren überglücklich und Büffel heimste 30 von 30 möglichen Punkten ein. Schon am Abend der Show wurde jedoch über das Portal BUNTE.de ein Interview öffentlich, das Büffel seinen Betrug zugeben ließ.Er holte sich die 30 Punkte ab, da jedoch das Dessert einfach nicht gelingen wollte, kam der finale Kaiserschmarren aus dem Restaurant von nebenan. Trotz der skandalösen Vorkommnisse am letzten «Promi Dinner»-Abend - großes Interesse löste die Show nicht aus. Im Gegenteil: mit 0,53 Millionen Zuschauer und einem Marktanteil von 2,3 Prozent lief es prozentual schlechter als in Woche zwei, immerhin fällt die Show mit 0,27 Millionen Umworbenen und damit 5,4 Prozent hier nur etwas hinter die Leistung der Vorwoche zurück.