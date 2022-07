Neuer Bestwert für «Deutschlands größte Geheimnisse»

Quotennews

Seit März 2021 gibt es bei Kabel Eins «Deutschlands größte Geheimnisse» an Sonntagen in der Primetime. Nach einem Zwischentief wird die Show besser und besser.

Man könnte sich bei Kabel Eins zwischendurch bereits etwas Sorgen umgemacht haben. Nach starken ersten Auftritten im März und April 2021 mit 1,59 und 1,45 Millionen Zuschauern folgten im Oktober und November letzten Jahres Ausgaben mit 0,64 oder 0,79 Millionen Zuschauern. Auch die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schrumpfte von starken 0,67 Millionen auf zwischenzeitlich 0,29 Millionen. Doch seit Jahresbeginn und vereinzelt ausgestrahlten Ausgaben kommt die Show immer besser zurück.Im Februar 22 gelangen 0,88 und 0,99 Millionen Zuschauer im Gesamten, im März knackte die Show die Millionen-Marke und konnte 1,19 Millionen feiern. Damit kletterte am 13. März auch endlich der Marktanteil wieder über 3 Prozent und war mit 3,9 Prozent recht ordentlich. Auch die Zielgruppe kommt immer mehr zu dem Format zurück. Am angesprochenen 13. März waren 0,52 Millionen Umworbene anwesend, der Marktanteil kletterte auf gute 6,9 Prozent. Doch mit der Show gestern sollte tatsächlich ein neuer Bestwert erreicht werden.In Sachen Reichweite gab es nur bedingte Siege zu feiern, 1,2 Millionen Zuschauer machen die gestrige Show zur drittbesten Ausgabe bisher. Der Marktanteil von 4,5 Prozent ist bisher sogar das zweitbeste Ergebnis der Sendung. Anders wird das bei den Zahlen klassischen Zielgruppe. Hier liegt die gestrige Show mit 0,51 Millionen nur auf Platz fünf des internen Vergleichs, der Marktanteil sprang jedoch in neue Höhen. Mit starken 8,6 Prozent Anteil am Zielgruppen-Markt war noch keine Episode zuvor so erfolgreich.