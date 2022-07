«99 - Eine:r schlägt sie alle!» startet mau

Quotennews

Fast auf den Tag genau kommt «99 - Eine:r schlägt sie alle!» ins Sat.1-Programm zurück. Wie startete die Show?

99 Personen - Runde für Runde müssen sich TeilnehmerInnen verabschieden und am Ende bleibt Eine:r übrig. So das einfache und doch gute Konzept von. Die Show trat letztes Jahr im Juli erstmals in den Sat.1-Kosmos und machte mit 1,36 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,9 Prozent alles andere als eine schlechte Figur zum Start. Vor allem überzeugten damals die 11,7 Prozent Marktanteil bei der klassischen Zielgruppe, die durch 0,63 Millionen Werberelevante verursacht wurden. Show zwei lief 2021 etwas schlechter, die Marktanteile sanken auf 4,3 und 9,4 Prozent, doch zum Finale am 30. Juli 2021 waren wieder 5,0 und 10,9 Prozent an Bord. Keine kleinen Fußstapfen also.Dochkonnte gestern zum Start der neuen Folgen mit dem Vorjahr mithalten. Insgesamt schauten 0,93 Millionen Zuschauer bei der Show rein, der Marktanteil lag zum Start demnach bei 4,2 Prozent. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich mit 7,2 Prozent Marktanteil und 0,33 Millionen werberelevanten Zuschauern ebenfalls einen schwachen Abend. In Summe zeigt die Show damit den bisher schwächsten Auftritt in allen Kategorien.Anders lief es da bei. Die RTL-Show nahm sich ebenfalls rund ein Jahr Pause und kam im Vergleich zum Vorjahr sogar besser zurück. Am 23. Juli 2021 startete die Show vor 1,8 Millionen Zuschauern und 0,65 Millionen Umworbenen. Der 2022-Start am 17. Juni verlief mit 1,72 Millionen Zuschauern und 0,62 Millionen Werberelevanten vergleichbar. Mit 8,4 Prozent Marktanteil und 16,1 Prozent am jungen Markt war das Programm sogar besser als im Vorjahr (8,2 Prozent / 12,6 Prozent). Die gestrige vierte Show in diesem Jahr präsentierte sich mit 1,78 Millionen Zuschauern und 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährigen weiter stabil. Die Marktanteile dürften in Köln gefallen, mit 7,8 Prozent am gesamten TV-Markt und 14,1 Prozent am Zielgruppen-Markt lässt sich entspannt arbeiten.