Dokumentarfilm bei VOX kann nicht punkten

Bei VOX war ein Film über die Betroffenen der Flutkatastrophe des vergangenen Jahres zu sehen. Besser kam das Filmprogramm in Sat.1 an.



VOX zeigte gestern Abend den Dokumentarfilm. Gemeinsam mit STERN hat der Sender die Menschen besucht, die vor einem Jahr von der Flutkatastrophe betroffen waren und auf ihrem Weg zurück in die Normalität begleitet. Zudem wurden die Ereignisse anhand von Privataufnahmen nacherzählt. Es entschieden sich 0,49 Millionen Fernsehende für den Film, womit der Sender bei mageren 2,5 Prozent Marktanteil hängenblieb. Etwas größer war das Interesse in der Zielgruppe, wo 0,19 Millionen Jüngere für ein akzeptables Resultat von 5,0 Prozent sorgten.Sat.1 versuchte sein Glück am gestrigen Abend mit der Trickkomödie, für welche sich 0,84 Millionen Zuschauer entschieden. Dies spiegelte sich in einer akzeptablen Quote von 3,9 Prozent wider. Bei den 0,29 Millionen Umworbenen wurde eine gute Sehbeteiligung von 7,2 Prozent eingefahren. Es folgte das Drama, welches weiterhin 0,55 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm hielt. Somit steigerte sich der Sender auf annehmbare 4,0 Prozent Marktanteil. Die 0,18 Millionen Werberelevanten kamen auf passable 6,1 Prozent Marktanteil.Seit der vergangenen Woche wiederholt RTLZWEI alte Folgen vonnun am Samstag. In der Vorwoche überzeugte dieses Programm besonders, gestern schalteten zur Primetime 0,32 Millionen Interessenten ein, was mauen 1,5 Prozent entsprach. Mit der zweiten Folge erhöhte sich die Reichweite allerdings auf 0,44 Millionen Menschen, so dass auch die Quote auf gute 2,6 Prozent stieg. Die Zielgruppe war mit 0,17 beziehungsweise 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen vertreten. Dies sorgte für Marktanteile von soliden 4,3 sowie hohen 5,4 Prozent.