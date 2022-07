«Frei Schnauze» hat in der zweiten Woche deutliche Schwierigkeiten

Quotennews

RTL startete zur gestrigen Primetime eine neue Clipshow mit dem Titel. Der Sender zeigte den Zuschauern die lustigsten Geschichten aus aller Welt. So gab es etwa Hunde zu sehen, die sich für Pferde halten, Dwayne „The Rock“ Johnson der Touristen veräppelt oder ein frisch verheiratetes Paar, das seinen Kreuzfahrtdampfer auf den Bahamas verpasst. Insgesamt schalteten 1,12 Millionen Fernsehende ein, was zu einem akzeptablen Resultat von 5,2 Prozent führte. Ein besonders großer Erfolg war das nicht, allerdings gelang es am gestrigen Abend keinem anderen privaten Sender, sich über die Marke von einer Millon Zuschauer zu schieben. Bei den 0,37 Millionen Jüngeren kamen solide 9,3 Prozent Marktanteil zustande.Direkt im Anschluss ging es ebenfalls mit einem neuen Format weiter. Die Impro-Comedyist eine Neuauflage der gleichnamigen Sendung, die von 2005 bis 2008 lief. Als Moderator hat Max Giermann jeweils vier prominente Gäste bei sich, in der gestrigen Folge Max Mutzke, Tahnee, Mirja Boes und Michael Kessler, denen er alberne und humorvolle Aufgaben stellt. Die Promis müssen dann spontan auf die Aufgaben reagieren und improvisieren, wobei auch das Publikum im Studio in die Handlung einbezogen werden kann.In der Vorwoche ging das Programm erstmals auf Sendung und startete damals erst ab 23.30 Uhr. An diesem Abend führten 0,73 Millionen Neugierige zu passablen 6,5 Prozent Marktanteil. Bei den 0,29 Millionen Umworbenen stand eine solide Quote von 9,9 Prozent auf dem Papier. Gestern ging das Programm bereits ab 22.45 Uhr auf Sendung, dennoch schalteten nicht mehr als 0,66 Millionen Zuschauer ein. Dies führte somit zu einem mauen Marktanteil von 3,9 Prozent. Bei den 0,26 Millionen Werberelevanten kam man zudem nicht über mäßige 7,2 Prozent Marktanteil hinaus.