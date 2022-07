Silbereisens Schlagerparty legt gegenüber dem Vorjahr noch zu

Quotennews

Mehr als viereinhalb Millionen Fernsehende schalteten für die Show ein. Daran kam nur das ZDF mit der Wiederholung eines Krimis vorbei.



Gestern zur Primetime stand im Ersten alles unter dem Motto. Das ehemalige Bundesgartenschau-Gelände im Amphitheater Gelsenkirchen im Nordsternpark wurde mit tonnenweise Sand und zahlreichen Liegestühlen in einen Strand umgewandelt. In ähnlicher Atmosphäre hatte Florian Silbereisen im Vorjahr schon seinen 40. Geburtstag gefeiert. Nun kehrte er zurück und hatte zahlreiche Gäste wie Roland Kaiser, Beatrice Egli, Thomas Anders, Jürgen Drews, Matthias Reim und Andreas Gabalier mit dabei.Zur Schlagerparty anlässlich Silbereisens Geburtstag hatten im vergangenen August 3,82 Millionen Fernsehende eingeschalten, was starken 19,0 Prozent entsprach. Bei den 0,40 Millionen Jüngeren stand eine hohe Quote von 9,3 Prozent auf dem Papier. Gestern war das Interesse mit 4,62 Millionen Zuschauern sogar noch größer. Somit kam ein herausragender Marktanteil von 22,6 Prozent zustande. Zudem ließen sich 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährige von dem Programm überzeugen, wodurch die Sendung hier hinter der «Tagesschau» auf dem zweiten Platz des Tagesrangliste landete. Hier wurden starke 13,2 Prozent Marktanteil verbucht.Dennoch kam man nicht am ZDF vorbei, was sich mit der Wiederholung der Krimikomödieganz an die Spitze schob. Bei den 5,17 Millionen Interessenten wurde eine sehr starke Sehbeteiligung von 23,7 Prozent gemessen. Die 0,40 Millionen jüngeren Neugierigen sicherten sich hohe 10,2 Prozent Marktanteil. Im Anschluss hielt die Krimiserieweiterhin 3,64 Millionen Zusehende vor dem Bildschirm, was sich in einem guten Resultat von 17,3 Prozent widerspiegelte. Mit 0,27 Millionen Jüngeren landete der Sender bei passablen 6,5 Prozent Marktanteil.