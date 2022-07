Jan Köppen wird neuer Dschungelcamp-Moderator

Köpfe

Der 39-Jährige wird den langjährigen Moderator Daniel Hartwich ablösen und in Zukunft an der Seite von Sonja Zietlow zu sehen sein.



Schon längere Zeit war bekannt, dass Daniel Hartwich, der von 2013 bis 2022moderiert hat, diese Tätigkeit beenden wird, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Die Verkündung eines Nachfolgers, der an Sonja Zietlows Seite die Moderation übernehmen wird, ließ jedoch einige Zeit auf sich warten. Am Samstagabend teilte RTL nun mit, dass Jan Köppen ab dem kommenden Jahr in dieser Rolle auftreten wird. Von Markus Küttner, dem Unterhaltungschef bei RTL wurde er dabei sogar, als „absoluter Wunschkandidat“ vorgestellt.Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Jan Köppen für Daniel Hartwich einspringt. Auch in der vergangenen «Let’s Dance»-Staffel war er bereits als Vertretung zu sehen gewesen. Zu seinen festen Aufgaben gehört zudem seit Juli 2021 die Moderation von «Take Me Out». Immer wieder taucht er auch in dem Dreierteam mit Frank Buschmann und Laura Wontorra auf und ist so für die Moderation bei «Ninja Warrior Germany», «Top Dog Germany» und das «RTL Turmspringen» zuständig. Er selbst äußerte sich folgendermaßen zu seiner neuen Aufgabe: „Endlich Dschungel! Ich dachte, Tante RTL klopft nie an und fragt. Aber mal im Ernst: Ich freue mich wahnsinnig auf IBES, das größte deutsche TV-Lagerfeuer – und natürlich auf meine hochgeschätzte Kollegin Sonja und das Team von ITV Studios. Wird mega, nie wieder frieren im Januar!“„Über Jans Hängebrücken-Tauglichkeit mache ich mir dank seiner «Ninja Warrior»-Moderation keine Sorgen. Wenn er jetzt auch mit wenig Schlaf, Nachtschichten und meiner Wenigkeit zurechtkommt, verdient er das Prädikat ‚dschungeltauglich‘. Aber ganz ehrlich? Er hat auch Frank Buschmann überlebt und Dschungelchef Küttner weiß schon, was er tut. Ein super Kollege, das wird toll!“, gab seine zukünftige Co-Moderatorin Sonja Zietlow bekannt. Die 16. Staffel des Dschungelcamps ist für Januar 2023 geplant und soll dann wieder in Australien stattfinden.