Das Erste verlängert «WaPo Duisburg»

TV-News

Der dritte «WaPo»-Ableger erhält eine zweite Staffel, die derzeit gedreht wird und im kommenden Jahr ausgestrahlt werden soll.

Was für das ZDF das «SOKO»-Franchise ist, scheint im Ersten auf das Wasser ausgelagert zu werden und hört auf den Namen «WaPo». Nach «WaPo Bodensee» und «WaPo Berlin» startete der öffentlich-rechtliche Sender in diesem Jahr miteine dritte Reihe, eine vierte steht mit «WaPo Elbe» bereits in den Startlöchern. Im Schnitt interessierten sich 2,59 Millionen Fernsehzuschauer für das neue Spin-Off aus dem Ruhrgebiet. Die Marktanteile bewegten sich zwischen 9,6 und 11,8 Prozent und somit auf einem zufriedenstellenden Niveau. Dementsprechend hat Das Erste nun bestätigt, dass der Duisburg-Ableger für eine zweite Runde verlängert wurde.Seit dem 5. Juli stehen Markus John, Niklas Osterloh, Yasemin Cetinkaya, Karen Böhne, Romy Vreden und Stefko Hanushevsky für ahct neue Folgen vor der Kamera, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden sollen. Anders als in Berlin und am Bodensee, wo Saxonia Media die Produktion verantwortet, produziert am Rhein Warner Bros. ITVP Deutschland. Als Produzenten agieren Tobias Rosen und Marie Rechberg. Die Regie führen Matthias Koßmehl und Ozan Mermer, Headautor ist Arne Ahrens. Die Dreharbeiten dauern noch bis Ende September in Duisburg, Monheim, Köln und Umgebung.In den neuen Ausgaben geht es um Mord, Raub, mysteriöse Unfälle und zu allem Übel tobt in der Unterwelt der Krieg um die Vorherrschaft im Duisburger Currywurstimperium. Jede Menge zu tun für Chefin Maria Kruppka (Böhne) und ihre Truppe. Der von der Mordkommission strafversetzte Gerhard Jäger (John) hat sich inzwischen für den Dienst auf dem Wasser entschieden, trotz absoluter Seeuntüchtigkeit und Problemen mit dem maritimen Englisch. Dafür hat er einen exzellenten Riecher für Verbrechen, denn im Trüben fischen, ist seine Sache nicht. Die Kollegin Arda Turan (Cetinkaya), eine ehemalige Hochleistungsschwimmerin, sorgt mit ihrer quirligen Art und direkten Ruhrpottschnauze für frischen Wind an Bord und hat damit auch Polizeiobermeister Frank van Dijk (Osterloh) am Haken. Der Sunnyboy verbringt eigentlich jede freie Minute auf seinem Hausboot, mit Jetskifahren oder Flirten, doch für Arda würde sogar er zur Landratte. Das Problem: Arda ist bereits vergeben! Auf dem Revier holt derweil Assistentin Lena Preser (Vreden) mit ihrer Kombinationsgabe und technischem Knowhow immer wieder erstaunliche Erkenntnisse vom Grund des Bodens. So löst die «WaPo Duisburg» gemeinsam jeden Fall mit ehrlichem Ruhrpottcharme, kriminalistischer Finesse und ungewöhnlichen Methoden. Im Vergleich zu den Kollegen der Kripo, insbesondere dem arroganten Kriminalhauptkommissar Carsten Heinrich (Hanushevsky), hat das Team der Wasserschutzpolizei in Sachen Aufklärungsquote das Steuer fest in der Hand.