«Doppelt kocht besser»: Die Audio-Besprechung

Quotenmeter.FM

Der in München ansässige Fernsehsender Sat.1 strahlt eine neue Show mit Alexander Kumptner aus.

Seit Montag, den 4. Juli 2022, setzt Sat.1 auf eine neue Farbe im Vorabendprogramm. Die Fernsehstation, die von ProSieben-Chef Daniel Rosemann geleitet wird, hat sich den österreichischen Koch Alexander Kumptner, der aus «Kühlschrank öffne dich» und «The Taste» bekannt ist, geschnappt und veranstaltet mit ihm eine neue Show.Constantin Entertainment stellt eine Fernsehshow her, in der Unbegabte von einem Begabten angeleitet werden. «Doppelt kocht besser» heißt die Fernsehshow, die bislang nur laue Marktanteile einfuhr. Der Start verlief äußerst schlecht, das kulinarische Menü ist sehr schwach. Dennoch möchte Sat.1 damit langfristig gegen die VOX-Show «Das perfekte Dinner» antreten. Doch kann eine solche Fernsehsendung wirklich hohe Wellen schlagen? Fabian Riedner und Veit-Luca Roth sind da doch sehr skeptisch.Ein weiteres Thema ist die Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Welt-Reporterin Franziska Lehfeldt, die am Donnerstag standesamtlich vom fraktionslosen Sylter Bürgermeister getraut wurden. Am Freitag steht der große Polterabend an, ehe am Samstag die kirchliche Trauung folgt. Neben Sebastian Pufpaff und dem «TV total»-Team haben sich schon zahlreiche Punks angemeldet, um dem Finanzminister zu gratulieren.