«Mastermind of Murder» kehrt zurück

US-Fernsehen

Zahlreiche Mordfälle werden beim Unterhaltungssender Oxygen ab dem kommenden Sonntag ausgestrahlt.

Der NBCUniversal-Sender Oxygen bringt ab Sonntag, den 17. Juli, um 19.00 Uhr die Sendungzurück. Der Frauensender zeigt in einer Stunde grausame Mordfälle, die schlussendlich aufgedeckt wurden. Zehn neue Folgen wurden bestellt, die nun ausgestrahlt werden.In jeder Folge wird ein Mord an einem ahnungslosen und geliebten Opfer untersucht, wobei erste Hinweise die Polizei zu der Annahme führen, dass die Person, die das Verbrechen begangen hat, auch den Plan ausgeheckt hat. Als die Strafverfolgungsbehörden ihre Ermittlungen fortsetzen, ist jedoch nicht alles so, wie es scheint. Die Person, die das brutale Verbrechen begangen hat, ist nicht diejenige, die den Anschlag sorgfältig und absichtlich inszeniert hat, sondern sie ist eine Schachfigur in einem Komplott eines anderen. Je mehr sich die Fälle verflechten, desto mehr kommen die Drahtzieher hinter den Verbrechen ans Licht.Darum geht es in der ersten Folge: Als ein junger Vater erschossen in seinem Bett aufgefunden wird, haben die Ermittler schnell einen Verdächtigen ausgemacht. Als dieser jedoch ermordet aufgefunden wird, decken die Ermittler eine reißerische Verschwörung auf, die Verrat und Manipulation um ein ungleiches Paar beinhaltet.