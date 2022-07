Podstars

Dürfen wir uns vorstellen? Adrian und Christoph reisen um die Welt und erzählen von ihren Abenteuern.

«Welttournee» ist der Reisepodcast, bei dem es viele tolle Geschichten rund um das Thema Reisen und Urlaub gibt sowie zusätzlich noch tolle Tipps, Tricks und Inspirationen, um das gehörte selber in eine tolle Reise umzusetzen. Hinter dem Reisepodcast stehen die beiden "Macher" Adrian und Christoph, die es lieben, um und in der Welt zu reisen. Adrian und Christian sind ehemalige Schulfreunde, die eine gemeinsame Leidenschaft teilen, nämlich das Reisen.Was Adrian und Christoph mit ihrem Reisepodcast «Welttournee» so besonders macht, ist einfach der Umstand, dass beide weder Aussteiger noch Vollzeit-Reiseblogger sind, sondern ganz normale Angestellte mit nur 30-Tagen-Urlaub im Jahr. «Welttournee» begeistert seine Zuhörer mit spannenden Geschichten aus der ganzen Welt rundum das Thema Reisen und Urlaub. Darüber hinaus geben Adrian und Christian auch zahlreiche aktuelle Tipps und Tricks, um selber solche Reisen machen zu können.Alle Erfahrungen und Erzählungen stammen dabei von den eigenen Reisen, die sie während ihres ganz gewöhnlichen Jahresurlaubs von 30 Tagen im Jahr gemacht haben. Die beiden haben auf ihren Reisen schon mehr als einhundert Länder bereist und möchten ihre Erfahrungen auf diesem Wege teilen und natürlich auch die Reiselust der Zuhörer wecken. Nachdem die Welt nun so langsam wieder zur Normalität zurückkehrt, erwacht in vielen wieder der Wunsch zu verreisen. Und für all jene, die auch noch einen Vollzeitjob haben, aber das Maximum aus den zur Verfügung stehenden 30-Tagen-Jahresurlaub herausholen möchten, gibt es eben den Reisepodcast Welttournee.«Welttournee» gibt in kurzen Folgen von jeweils 20 bis 30 Minuten alle relevanten Informationen zu einem Land oder Reiseziel in kompakter Form an den Zuhörer weiter und ermöglicht es ihm, die vorgestellte Reise so oder so ähnlich nachzureisen. Der Hörer erhält konkrete Tipps zum Gepäck, zu Übernachtungsmöglichkeiten, zu Buchungen und vielem mehr. Dabei sind alle Reisen und Touren so ausgewählt, dass sie innerhalb des normalen Jahresurlaubs von 30 Tagen bereist werden können.«Welttournee» gibt kurze und präzise Einblicke in das Zielgebiet und gibt damit dem interessierten Hörer die Möglichkeit, schnell herauszufinden, ob das gewählte Ziel auch das halten kann, was es verspricht. Bei allen Reisen bleibt der Fokus aber auf den maximal möglichen 30-Tagen-Urlaub im Jahr. Bei «Welttournee» geht es aber nicht nur darum, viel Wissenswertes rund um ein Reiseziel zu vermitteln, sondern das Ganze auch mit einem entsprechenden Unterhaltungswert zu kombinieren und den Hörer neugierig auf mehr zu machen, und zwar viel mehr! Ihn am besten aus seiner Komfortzone hervorzulocken und auf Reisen zu schicken. «Welttournee» ist der Reisepodcast, der allen Berufstätigen mit wenig Urlaub dabei hilft, das Maximum an Leben, Spaß und Abenteuer aus dieser kurzen Zeit herauszuholen.