Disney verfilmt «Beauty and the Beast» neu

US-Fernsehen

Das neue Projekt ist eine Mischung aus Live-Action-Movie und Animation-Special.

ABC feiert das 30-jährige Jubiläum von «Die Schöne und das Biest» ► mit einem hybriden Sende-Special. Das zweistündige Special enthält noch nie gesehene Live-Musical-Aufführungen sowie brandneue Kulissen und Kostüme, die von der klassischen Geschichte inspiriert sind. Jede Aufführung ist eine Hommage an die Geschichte und gleichzeitig eine Bereicherung für die Zuschauer zu Hause. Die Songs aus dem Original-Zeichentrickfilm-Klassiker werden vor einem Live-Publikum in den Disney Studios aufgeführt, obwohl das Special nicht live gedreht wird.Das Special wird am 15. Dezember um 20.00 Uhr ET auf ABC ausgestrahlt und kann am folgenden Tag auf Disney+ gestreamt werden. Jon M. Chu ist der ausführende Produzent und Hamish Hamilton wird Regie führen. Die Besetzung des Specials wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. ► ist eine zeitlose Geschichte und wir sind so glücklich, mit dem kreativen Mastermind Jon M. Chu und dem Regie-Veteranen Hamish Hamilton zusammenzuarbeiten, um diesem geliebten Klassiker einen modernen Twist zu geben und eine unvergessliche Nacht voller Disney-Magie zu erleben", sagte Craig Erwich, Präsident von Hulu Originals und ABC Entertainment. "Gespickt mit unvergesslichen Darbietungen wird dies ein absolutes Muss für Fans des Originals und für die neue Generation, die dieses beliebte Märchen kennenlernt.""«Die Schöne und das Biest» war für mich immer ein ganz neues Kinoerlebnis", sagte Chu. "Als der Animationsfilm herauskam, habe ich ihn am ersten Wochenende mehrfach gesehen. Er hat mir die Grenzen dessen aufgezeigt, was Animationskünstler und Geschichtenerzähler erreichen können. Die Tatsache, dass ich mit unserem Unternehmen Electric Somewhere eine Hommage an all die Kreativen produzieren darf, die dieses Meisterwerk geschaffen haben, ist ein Traum, den ich nicht einmal für möglich gehalten habe. Mit Kreativen und Talenten von Weltrang, die die klassischen Musicalnummern neu interpretieren (mit einigen Überraschungen), kann ich es kaum erwarten, dass die Zuschauer vor Ort und zu Hause erleben, was wir für sie auf Lager haben. Es ist ein wahres Fest der Kreativität."