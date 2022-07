Medienaufsicht liegen 781 Beschwerden über «Love Island» vor

England

Die britische Version von «Love Island» ist weiterhin nicht von Skandalen befreit.

Die ITV2-Seriehat innerhalb von vier Wochen über 781 Beschwerden erhalten. Die Meldungen über die Serie, die bereits in der achten Staffel läuft, wurden bei der britischen Medienaufsichtsbehörde Ofcom eingereicht. Die Show startete am 6. Juni und läuft in einem werktäglichen Format von Sonntag bis Freitag auf ITV2."Bislang haben wir insgesamt 781 Beschwerden über die aktuelle Staffel von «Love Island» erhalten", bestätigte ein Sprecher von Ofcom dem US-Branchendienst ‚Variety‘. Laut Ofcom waren die Zuschauer besorgt über das Mobbing in der Show, das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit der Kandidaten, dass bestimmte Kandidaten mehr Sendezeit bekommen als andere und den Altersunterschied zwischen den Kandidaten in der Dating-Show.Die Kandidatin Gemma Owen, deren Vater der ehemalige englische Fußballstar Michael Owen ist, bekam zu Beginn der Staffel viel Bildschirmzeit, was die Zuschauer dazu veranlasste, die Serie auf Twitter "The Gemma Show" zu nennen. Mit 19 Jahren ist Owen auch die jüngste Kandidatin und war zunächst mit dem 27-jährigen Davide Sanclimenti zusammen, bevor beide mit anderen Kandidaten "wieder zusammenkamen".