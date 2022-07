Bravo pausiert «Million Dollar Listing New York»

US-Fernsehen

Neun Staffeln lief der New Yorker-Ableger beim NBC-Sender.

– ein entscheidender Spin-off in Bravos langjährigem Immobilien-Franchise – wird nicht so bald zurückkehren, wie das US-Blatt ‚Variety‘ berichtet. Bravo verwendet nie das Wort "abgesetzt", sondern betrachtet Serien als "pausiert", da sie manchmal Sendungen Jahre später zurückbringen, wie im Fall der wiederbelebten «Real Housewives of Miami» auf Peacock letztes Jahr.Im Fall von «Million Dollar Listing New York» gab der Sender keinen Kommentar ab, aber die aktuelle Version der Serie ist vorbei. Die Serie ist ein Spin-off von «Million Dollar Listing Los Angeles»", das 2006 erstmals auf Bravo ausgestrahlt wurde. Die "New York"-Version feierte 2012 ihr Debüt und lief neun Staffeln lang. Die jüngste – und vorerst letzte – Staffel folgte den Maklern der Serie, darunter die ursprünglichen Darsteller Ryan Serhant und Fredrik Eklund, die sich durch die Schwierigkeiten des Immobilienmarktes in New York City vor und während der Pandemie schlugen.Die neunte Staffel mit 16 Episoden wurde im Mai 2021 uraufgeführt und endete im August. Im Januar gab Eklund, der auch bei «Million Dollar Listing Los Angeles» mitgewirkt hatte, in den sozialen Medien bekannt, dass er die Serie verlassen werde.