«Tinder Swindler»-Firma gründet neue Abteilung

US-Fernsehen

Die Macher des Netflix-Hits werden verstärkt non-fiktionale Formate vertreiben.

Die «Tinder Swindler»-Produktionsfirma AGC Studios hat eine neue Abteilung für non-fiktionale und ungeschriebene Inhalte gegründet, die vom ehemaligen Magical Elves-Manager Joel Zimmer geleitet wird. AGC Unwritten wird das wachsende Non-Scripted-Programm des Unternehmens entwickeln, finanzieren, produzieren und vertreiben, wobei Zimmer als Präsident fungiert. Es ist beabsichtigt, dass die Non-Scripted-Sparte mit den Aktivitäten von AGC im Spielfilm- und Scripted-TV-Bereich mithalten kann.Zu den Non-Fiction-Titeln von AGC Studios, die 2018 von Stuard Ford gegründet wurden, gehört die kommende Dokumentarserie «Nobu» über den berühmten Gastronomen und Unternehmer Nobu Matsuhisa von Dokumentarfilmregisseur Matt Tyrnauer («Valentino: The Last Emperor». Das Unternehmen hat auch drei Dokumentarfilme mit CNN Films kofinanziert, darunter «Lady Boss: the Jackie Collins Story», «John Lewis: Good Trouble» und «Scandalous: The True Story of the National Enquirer».Ford sagte: "Nachdem wir in nur vier Jahren mehr als 30 hochwertige Filme und TV-Shows auf den Markt gebracht haben, ist es für AGC sehr aufregend, mit dem Start von AGC Unwritten sein Angebot weiter auszubauen. Wir haben das Privileg, ein anerkanntes Branchen-Schwergewicht wie Joel an Bord zu haben, um das neue Unternehmen zu leiten, und ich freue mich darauf, dass sich AGC in naher Zukunft weiter in Richtung ungeschriebene Formate, Gameshows, Dokuserien und alternative Programme entwickeln wird.“