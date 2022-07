3 Quotengeheimnisse

Ein bunter Mix aus den vergangenen Tagen, in dem sogar Silvia Wollny im Fernsehen vertreten war.

Am Montagabend um 22.30 Uhr strahlte Das Erste die Dokumentationaus, in der Amir Musawy und Britta von der Heidi sowie Volkmar Kabisch das Leben der damals 15-Jährigen erzählten, die von Sachsen-Anhalt nach Syrien reiste. Sie schloss sich der Terrororganisation an und heiratete einen Terroristen. 1,59 Millionen Zuschauer sahen den Film, der auf 9,6 Prozent Marktanteil kam. 0,33 Millionen junge Menschen wurden erreicht, sodass man auf gute 8,7 Prozent Marktanteil kam.Die Zwillinge Lisa und Lena Mantler sind erfolgreiche Webvideo-Produzenten aus Stuttgart. Beide haben kein Abitur, aber dafür mehrere Millionen Fans – aber ins lineare Fernsehen folgt man ihnen nicht. Das Erste setzte am Sonntagmorgen um 05.30 Uhr auf eine Wiederholung ihrer SWR-Serie. Lediglich 0,15 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei sieben Prozent. Etwas kurios ist das Ergebnis bei den 14- bis 49-Jährigen, das mit 10.000 Zusehern sehr niedrig ausfiel.Muss sich das ZDF wirklich krampfhaft verjüngen? Andrea Kiewel lud «Die Wollnys»-Tochter Estefania ein, die seit einigen Jahren an einer Musikkarriere arbeitet. Mit dem Song „Sommerliebe“ wollte sie am Sonntag im «ZDF Fernsehgarten» glänzen, selbst Mutter Silvia fuhr nach Mainz. 1,96 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei starken 19,8 Prozent. Nur 0,19 Millionen junge Menschen verfolgten die Sendung, die zwischen 12.00 und 14.10 Uhr auf Sendung ging, der Marktanteil lag bei 8,6 Prozent.