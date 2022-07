Neues «Punkt»-Gesicht: Vanessa Civiello wird RTL-Morgenmoderatorin

Köpfe

Ab August wird die Toggo-Radio-Moderatorin zum Einsatz kommen.

Das Moderatorenteam der RTL-Morgensendungen «Punkt 6», «Punkt 7» und «Punkt 8» erhalten ab dem 1. August Verstärkung. Die Toggo-Radio-Moderatorin Vanessa Civiello wechselt vor die Kamera und wird am 1. August ihren ersten Einsatz on air haben. Für Civiello ist das frühe Aufstehen nichts Neues, für Toggo Radio moderiert sie seit 2020 die Morningshow «Toggo Radio – Euer Morgen». Dem Kinderradio wird sie auch weiterhin erhalten bleiben.„Vanessa ist eine tolle Moderatorin. Ich freue mich sehr, dass wir sie vor rund zweieinhalb Jahren für Toggo Radio entdeckt haben und sie nun auch unser Team bei RTL verstärkt. Wir sind überzeugt, dass sie mit ihrer frischen und extrem gewinnenden Art auch das Publikum bei Punkt 6/7/8 begeistern wird“, erklärt Martin Gradl, Chefredakteur “Leben & Leute“ und stellvertretender Geschäftsführer RTL News.Vanessa Civiello freut sich auf ihre neue Aufgabe: „Wenn das RTL Gebäude eine WG wäre, dann würde ich jetzt nicht mehr nur ein Zimmer, sondern zwei haben. Seit 2020 darf ich den Morgen bei Toggo Radio moderieren – ein Zimmer, in dem ich mich sehr, sehr wohl fühle. Ich bin überglücklich, dass jetzt noch ein Zweites hinzukommt, nämlich das gegenüberliegende «Punkt 6» Studio.“Als Radiomoderatorin war Vanessa Civiello bereits in Shows bei „bigFM“ und „Radio Galaxy“ sowie im mallorquinischen Inselradio zu hören. Ihre Karriere startete sie mit einem Volontariat bei „Radio Galaxy“, danach folgte knapp zwei Jahre die gemeinsame Moderation mit Rob Green der Morningshow bei „bigFM“. Erst am vorvergangenen Montag stieß Annika Lau zum Moderatorenteam der «Punkt»-Sendungen hinzu. Neben Civiello und Lau umfasst das Team Annett Möller, Daniela Will, Simon Beeck, Daniel Fischer und Marco Schreyl.