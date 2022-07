«Stranger Things»-Spin-off wird komplett anders

US-Fernsehen

Die Serien-Schöpfer meldeten sich erstmals zu Wort, wie eine Fortführung der Serie aussehen könnte.

ist für Netflix ein Popkultur-Phänomen und die meistgesehene englischsprachige TV-Staffel des Streaminganbieters. Die Serie ist das mit Abstand erfolgreichste Franchise des Streaming-Riesen. Daher ist es keine Überraschung, dass es auch nach der fünften und letzten Staffel weitergehen wird. Die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer entwickeln ein-Spin-off, es ist aber zu erwarten, dass sich der Ableger ausschließlich um Millie Bobby Browns Eleven oder Joe Keerys Steve dreht."Ich habe diese Gerüchte gelesen, dass es ein Eleven-Spin-off geben wird, dass es ein Steve und Dustin-Spin-off geben wird oder dass es eine andere Nummer ist", sagten die Duffer Brothers kürzlich im "Happy Sad Confused"-Podcast. "Das ist für mich uninteressant, weil wir das alles schon gemacht haben. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Stunden damit verbracht, all das zu erforschen. Es ist also etwas ganz anderes.""Hoffentlich finden wir die richtige Person, an die wir den Staffelstab weitergeben können, während wir neue Sachen machen", sagten die Duffer Brothers und fügten hinzu, dass sie von ihrer Spin-off-Idee "wirklich begeistert" sind. Das Duo sagte, dass noch nicht einmal Netflix weiß, was sie für das Spin-off planen.Die fünfte Runde soll kürzer ausfallen. "Der einzige Grund, warum wir nicht erwarten, dass sie so lang sein wird, ist, dass es fast zwei Stunden dauert, bis unsere Kinder wirklich in das übernatürliche Geheimnis hineingezogen werden", sagte Matt. "Man lernt sie kennen, man sieht sie in ihrem Leben, womit sie zu kämpfen haben, wie sie sich an die High-School anpassen und so weiter. Steve versucht, ein Date zu finden, all das. Nichts davon wird offensichtlich in den ersten beiden Episoden von [Staffel 5] vorkommen.""Zum ersten Mal überhaupt", fuhr er fort, "werden wir die Dinge nicht am Ende von [Staffel] 4 abschließen, also wird es sich verändern. Ich weiß nicht, ob es zu Beginn von Staffel 5 mit 100 Meilen pro Stunde weitergehen wird, aber es wird ziemlich schnell gehen. Die Charaktere werden bereits in Aktion sein. Sie werden bereits ein Ziel und einen Antrieb haben, und ich denke, das wird zumindest ein paar Stunden ausmachen und dafür sorgen, dass sich diese [letzte] Staffel wirklich anders anfühlt."