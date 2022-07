WOW nun bei allen MagentaTV-Geräten integriert

Vermischtes

Der Sky-Streamingservice ist ab sofort auf den Media Receivern und der MagentaTV Box der Deutschen Telekom verfügbar.

Sky Deutschland und die Deutsche Telekom haben ihre Kooperation ausgebaut. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, ist der Sky-Streamingdienst WOW (ehemals Sky Ticket) ab sofort vollumfänglich bei MagentaTV integriert. Zudem wird die WOW-Streaming-App in Kürze auf den Media Receivern und der MagentaTV Box verfügbar sein, darunter auch auf MagentaTVOne und dem MagentaTV Stick.Dies hat den Vorteil, dass alle linearen TV-Kanäle von WOW komfortabel in den Program Guide auf diesen MagentaTV-Geräten integriert und direkt abspielbar sind. Sämtliche WOW-Optionen sind über alle Vertriebskanäle der Telekom erhältlich und direkt über die Rechnung der Telekom zu bezahlen.„Ab 5. Juli ist WOW auf allen relevanten Magenta TV-Empfangsgeräten verfügbar – die Ausweitung der Partnerschaft mit Telekom ist ein aufregender Schritt für uns! Dadurch, dass WOW auf den Media Receivern der Telekom verfügbar und einfacher buchbar sein wird, erleichtern wir MagentaTV-Kunden den Zugang zum Entertainment, das sie lieben. Streaming war noch nie so WOW!“, erklärt Sarah Jennings, Senior Vice President WOW bei Sky Deutschland.