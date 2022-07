«Bella Italia»: Kein zweites Quotenwunder

Quotennews

Für VOX und «Goodbye Deutschland!» läuft es weiterhin famos, aber nicht mehr zweistellig.

Bei RTLZWEI gab es am Montagabend die zweite Folge der Camping-Soapzu sehen. Die 20:15-Uhr-Sendung markierte eine Reichweite von 0,60 Millionen Zuschauern, von denen 0,23 Millionen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stammten. Damit verbuchte die Grünwalder TV-Station Marktanteile von soliden 2,6 Prozent bei allen und ausbaufähigen 4,4 Prozent bei den Umworbenen.Damit konnte die zweite Folge nicht mit dem Start der zweiten Staffel in der Vorwoche mithalten. Vor acht Tagen schalteten 0,99 Millionen Zuschauer ein, was fantastische Marktanteile von 3,9 Prozent bei allen und 8,7 Prozent in der Zielgruppe nach sich zog. Zurück zum gestrigen Montag: RTLZWEI setzte das Programm mit zwei Wiederholungen vonfort. Die beiden einstündigen Sendungen erreichten ab 22:15 Uhr 0,47 und 0,26 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe kam man auf etwas unterdurchschnittliche 3,4 und 2,9 Prozent Marktanteil.Deutlich besser läuft es derweil für VOX und das Auswandererformat, das zum Wochenstart 1,10 Millionen Zuschauer verfolgten. Der Sender mit der roten Kugel durfte sich über eine Sehbeteiligung von 4,6 Prozent freuen. In der Zielgruppe generierten eine halbe Million werberelevante Seher einen Marktanteil von starken 9,6 Prozent. Die zweite neue Folge des Abends, die sich zwei Stunden lang mit der Familie Betz aus Florida, der Familie Bonaventura aus Los Angeles sowie Lina Lorenzen aus Kalifornien beschäftigte, brachte es ab 21:11 Uhr auf 0,97 Millionen Zuschauer. Die Reichweite in der Zielgruppe sank auf 0,45 Millionen, die Marktanteile bewegten sich bei 4,8 Prozent bei allen und 9,5 Prozent bei den Jüngeren. Damit bleibt «Goodbye Deutschland!» wie in den beiden Vorwochen auf einem grandiosen Niveau, muss aber den Nimbus der zweistelligen Marktanteile abgeben.