«Gipfel der Quizgiganten» rutscht weiter ab

Quotennews

Das Quizformat unterbietet die Marke der neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch die Zuschauerzahlen sind weiter rückläufig.

In der vergangenen Woche kehrte bei RTL die Quizshowins Programm zurück, nachdem im Januar bereits die ersten beiden Folgen liefen und damals 10,3 und 9,7 Prozent in der umworbenen Zuschauerschaft generierten. Vor einer Woche rutschte die Quote dann auf 9,4 Prozent ab. Neben den Marktanteilen waren auch die Zuschauerzahlen rückläufig. Anfangs noch vor 2,51 Millionen gestartet, schalteten vor acht Tagen nur noch 1,84 Millionen ein – dies ist sicherlich auch dem Sommer geschuldet.Doch auch die vierte Ausgabe konnte den Zuschauerschwund nicht stoppen. Das von Palina Rojinski moderierte Format unterhielt ab 20:15 Uhr nur noch 1,78 Millionen Zuschauer, darunter 0,43 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Gesamtmarktanteil stieg zwar leicht auf 8,2 Prozent, doch bei den 14- bis 49-Jährigen sank das Ergebnis auf 8,7 Prozent.Um 22:15 Uhr sieht das Programmschema von RTL eine Unterbrechung für die Nachrichtensendungvor. Diesmal verfolgten die News des Tages 1,60 Millionen Zuschauer, der Marktanteile blieb konstant bei 8,2 Prozent. In der Zielgruppe stieg die Reichweite auf 0,45 Millionen, der Marktanteil wuchs auf 9,8 Prozent. Nach dem zweiten «Gipfel der Quizgiganten»-Teil folgte um 23:20 Uhr noch, das sich 0,82 Millionen nicht entgehen lassen wollten. Die Sehbeteiligungen lagen nun bei 7,1 respektive 8,5 Prozent.